尹錫悅涉嫌內亂案，由公調處調查，由檢方起訴. December. 19, 2024 07:40. by 宋裕根記者、朴鐘民記者 big@donga.com、blick@donga.com. 正在調查“12·3”非法緊急戒嚴的檢察機關18日決定將尹錫悅總統涉嫌內亂首領案移交高級公職人員犯罪調查處（簡稱公調處）。同一天，警察國家調查本部特別調查團向公調處派遣了調查官。因檢察機關、公調處、警察之間的競爭而一度陷入混亂的戒嚴調查被整理為“公調處負責調查總統”“檢察機關負責調查軍隊”“警方負責調查警察指揮部”，預計今後傳喚尹錫悅的調查也將在公調處進行。 大檢察廳和共同調查本部當天表示，經協商，檢察機關決定將尹錫悅和前行政安全部長李祥敏案移交公調處。公調處此前曾要求檢警在18日之前移交案件。警方兩天前（16日）將包括尹錫統案在內的大部分案件交給公調處，但檢方當時表示“正在協商”，繼續展開調查。就當天的移交決定，檢察機關調查團隊內部出現了感到困惑的跡象。 據悉，檢方之所以突然決定移交，是因為考慮到了警方今後可能在法庭上以“拒絕移交”為借口，爭奪或否定檢方掌握證據的能力。兩個機關之間的協議是大檢察廳次長檢察官李進東訪問京畿道果川市公調處大樓會見公調處長吳東運後達成的。 根據當天的協議，重復調查引發的混亂有望得到解決。要求尹錫悅到案以及當面調查也將以公調處為中心進行。前國防部長金龍顯（拘留中）等軍隊領導層的調查，計劃由檢察廳緊急戒嚴特別調查本部（本部長朴世鉉，高檢長）繼續進行。調查結束後，由檢察機關起訴的可能性很高。因為公調處只對法官、檢察官、警務官以上的警察擁有起訴權。但也有分析認為，國會以在野黨為中心推進的特檢，可能成為變數。如特檢被任命，檢警、公調處應立即將所有調查記錄交給特檢。

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