開始硬扛的尹錫悅……拒絕收領、拒絕調查、拒絕到案. December. 18, 2024 07:48. by 許東俊記者、林宰赫記者 hungry@donga.com、heok@donga.com. 涉嫌“12·3非法戒嚴”事件“內亂首領”的尹錫悅總統不僅不協助調查，連彈核審判程序也不配合。他曾在對國民談話中表示，“不會回避法律、政治責任問題。無論是彈劾還是調查，都將堂堂正正地對抗”，如今卻態度壹變。隨著他進入“壹概拒絕”和硬扛，法律界指出，有必要迅速進行強制調查。 據憲法法院17日透露，尹錫悅從16日起至今沒有領取憲法法院寄去的國會彈劾案議決書。憲法法院新聞官李珍（音）在當天的新聞發布會上表示：“通過人手轉交給了總統秘書室，行政官收下了，但沒有領取收據。”憲法法院在發送文件時，要求從收到送達之日起7天內提交答辯，如果送達確認越晚，提交答辯的期限就越晚。寄給總統秘書室和官邸的每日特快專遞郵件也沒有完成，寄給總統秘書室的電子文件也沒有得到送達確認。 尹錫悅總統還拒絕調查。警方等緊急戒嚴共同調查本部17日表示：“16日寄往尹總統官邸的出席要求書因‘拒絕接收’而被退回處理。”共同調查本部為了拿到警察廳長趙誌浩和尹錫悅之間的保密手機通信記錄，17日還試圖對首爾龍山區總統室進行第二次扣押搜查，但以失敗告終。 尹錫悅對檢察機關發出的要求21日到案接受調查的第二次通知也保持沈默。尹錫悅已經以“選任律師尚未結束”為由，拒絕過壹次檢察機關15日的傳喚通知。有人預測，鑒於律師團已開始組建，如果再次拒絕到案要求，檢方將開始申請逮捕令等強制調查。尹錫悅方面的律師石東炫（音）21日就是否到案表示：“還不好說。總之不是明天（21日）。調查機關像互相競爭壹樣傳喚，要求接受調查，這壹部分應該得到協調。”

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