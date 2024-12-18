執政黨阻撓任命憲法法官……在野黨指為“遲延罷免的行動”. December. 18, 2024 07:48. by 金俊壹記者、尹多彬記者、金子賢記者 jikim@donga.com、empty@donga.com、zion03@donga.com. 國民力量黨主張“代行總統職權的國務總理韓德洙在總統停職時不能任命憲法法官”，引發了試圖延遲憲法法院審判尹錫悅總統彈劾案的爭議。執政黨主張，應在尹錫悅彈劾審判得出結論後再任命新的憲法法官，彈劾審判應在目前的6人體制下進行。 對此，共同民主黨反駁道：“國民力量黨應該放棄臟兮兮的拖延行動，盡快協商人事聽證會日程。”憲法法院也公開表示：“據我們所知，以前也有過（代行總統職權的）黃教安任命（憲法法官）的事例。”憲法法院提到的是2017年憲法法院批準彈劾朴槿惠總統後，黃教安任命大法院院長推薦的憲法法官李宣厓的事例，正式表明了代行總統職權者可以任命憲法法官的立場。 國民力量黨院內代表權性東17日在院內對策會議上表示：“代行總統職權者在總統缺位時可以任命憲法法官，但如果總統是停職，就不能任命。”其邏輯是，因為代行總統職權者不能任命國會推薦的3名憲法法官，所以彈劾審判應該在目前的6人體制下進行。憲法法院共有9名法官，目前其中3名法官空缺。國民力量黨推薦了趙漢昌（音，下同）律師，共同民主黨推薦了首爾西部地方法院院長鄭圭善和首爾西部地方法院部長法官馬恩赫。 權性東提及朴槿惠彈劾審判局面當時，主張“當時民主黨批判黃教安行使憲法法官任命權是破壞民主主義的行為”。 相反，共同民主黨院內代表朴贊大當天在院內對策會議上表示：“憲法法官空缺的3人由國會推薦，總統只進行任命程序。總統停職時不能由代行職權者任命只不過是文字遊戲而已。這是毫無根據的主張。”其核心要義是，代行總統權限只負責批準任命書，起到被動作用，因此沒有任何問題。 共同民主黨的方針是，如果國民力量黨拒絕人事聽證特委日程協商，將把由國民力量黨議員鄭點植擔任的人事聽證特委委員長也拿走。朴贊大表示：“為了確保彈核審判的公正性和可信度，最好由9人組成。” 國務總理室高層相關人士當天就任命韓成烈為憲法法官壹事向記者們表示：“將圍繞是否符合法律，從國民眼光和國際未來為基準，符合哪壹些來考慮。”

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