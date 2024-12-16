現在進入憲法法院時間，“必須結束政局的不確定性”. December. 16, 2024 08:01. by 劉元模記者、金自炫記者 onemore@donga.com、zion37@donga.com. 針對尹錫悅總統的彈劾案在宣布非法緊急戒嚴11天後的14日在國會獲得通過。尹錫悅的職務和權限從14日晚7時24分起停止，憲法法院立即進入彈劾審理程序。法律界提議：“雖然彈劾案獲得通過，但社會混亂仍然存在。‘憲法法院時間’已經到來，應通過迅速、公正的判決結束不確定性。” 14日的國會全體會議上，300名在籍議員全部參加表決，以204票贊成、85票反對、3票棄權、8票無效通過了尹總統彈劾案。這是繼2004年3月盧武鉉總統、2016年12月朴槿惠總統之後，憲政史上第三次通過總統彈劾案。根據憲法，國務總理韓德洙代行總統職權。 憲法法院給尹總統彈劾審理案編號“2024憲丁8”號，啟動了彈劾審理程序。憲法法院計劃16日安排主審法官，指定兩名掌管辯論準備程序的受命法官，並組成法理研討專班。法律界認為，憲法法院代理院長文炯培和法官李美善將在結束任期的明年4月18日之前作出結論。高麗大學法學研究生院教授張永洙表示：“憲法法院也會考慮‘盡快結束總統空白狀態’的國民共識。”如果憲法法院決定彈劾，尹錫悅將成為任期內被彈劾的第二個總統。 檢警的調查事實上只剩下涉嫌內亂首領的尹錫悅。最早在本周內，檢察機關有可能對嫌疑人尹錫悅進行調查。這是現任總統首次同時接受檢方調查和彈核審判。檢察廳緊急戒嚴特別調查本部（本部長：首爾高等檢察廳檢察長朴世鉉）繼10日拘留前國防部長金龍顯後，13日逮捕首都防衛司令李鎮雨，14日拘留國軍反間諜司令呂寅兄，15日申請特殊戰司令郭鐘根的拘捕令等，掌握了涉嫌從事內亂重要任務的軍首腦層核心人物。警方也拘留了警察廳長趙誌浩、首爾警察廳長金峰植，又接連調查了法務部長朴性載、保健福利部長曹圭鴻、農林畜產食品部長宋美齡等，對參加戒嚴前召開的國務會議的10名國務委員（尹錫悅除外）中壹半左右進行了調查。

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