韓江：“被市民的勇氣感動……情況並不那麽絕望”. December. 14, 2024 07:21. by 史智媛記者 4g1@donga.com. 參加邀請諾貝爾文學獎獲獎者的朗讀會的小說家韓江就國內緊急戒嚴事態表示：“情況並不像在外面看到的那麽絕望。” 12日（當地時間）下午，出席在瑞典斯德哥爾摩皇家話劇院舉行的“諾貝爾朗讀之夜”活動的韓江，被當地翻譯家尤基科•杜克問到“在那麽混亂的情況下出國，有多可怕”時，她回答說：“我不認為有那樣可怕。” 韓江在緊急戒嚴事態發生兩天後的5日，為參加諾貝爾文學獎頒獎典禮等諾貝爾周前往瑞典。她說：“諾貝爾期間要做很多事情，沒能好好看新聞，所以不太了解情況”，“因為這次事件，市民們表現出的真心和勇氣讓我很感動。所以我不認為情況有那麽可怕。”另外，她還反復強調，“我認為情況並不像在外面看到的那麽絕望。” 韓江還說：“有光州記憶陰影的和我同齡的人或者比我年紀大的人很多都去了（示威現場）”，“因為知道如果放任不管，情況會惡化到什麽程度，所以所有人都能帶著擔心和警惕心行動。”她說：“在離示威現場稍遠的地方，看到了正在讀我書的人們的照片。當時心裏很感動。” 韓江當天還突然朗讀了《希臘語時間》。當初計劃由當地演員朗讀，韓江只參加面談。韓江在當天的朗讀會結束後，結束了諾貝爾文學獎獲獎相關的所有正式日程。在前壹天的座談會上，她說，“現在我將回到日常生活中，安靜地努力創作新作，請大家多多關註。”

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