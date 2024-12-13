女高中生朴詩恩時隔13年刷新短泳100米蛙泳韓國紀錄. December. 13, 2024 08:26. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 韓國國家遊泳代表隊選手、高中生朴詩恩（17歲•江原體育高中•照片•人名音譯下同）創下了女子100米蛙泳的韓國紀錄。 11日，在匈牙利布達佩斯的杜納競技場舉行的2024國際遊泳聯合會（AQUA）短池（25米）世界錦標賽100米蛙泳預選賽中，朴詩恩以1分5秒36的成績觸壁。朴詩恩將金惠珍在2011年遊泳世界杯上創下的該項目韓國紀錄（1分5秒37），時隔13年之後提前了0.01秒。朴詩恩在65名預選賽參賽選手中排名第21位，未能進入前16名參加的半決賽。朴詩恩發表感想說：“第壹次參加世錦賽非常開心，還取得了好成績，感到非常高興。” 朴詩恩在世界青少年錦標賽上連續2年（2022年、2023年）進入蛙泳項目決賽，成為希望之星。朴詩恩在今年3月舉行的國家代表選拔賽上，以200米蛙泳第壹名的成績首次入選成人國家隊。今年10月在仁川舉行的遊泳世界杯上，她在蛙泳50米（30秒35）和蛙泳200米（2分19秒58）項目中創造了韓國紀錄。 在男女各2名，共4名選手各遊50米的此次大賽混合泳4×50米接力預選賽中，金承媛（仰泳）、崔東烈（蛙泳）、鄭素恩（蝶泳）、池有燦（自由泳）以1分40秒12的成績創造了韓國紀錄。

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