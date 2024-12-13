亂成壹團的執政黨……亂局中“尹錫悅之友”權性東當選院內代表. December. 13, 2024 08:25. . 國民力量黨12日選舉權性東議員為新院內代表。權性東是被分類為“鼻祖親尹”的尹錫悅總統同齡好友。隨著壹直主張“反對彈劾”的權性東擊敗提出“贊成彈劾”的金臺鎬議員當選為新院內代表，預計圍繞第二次彈劾表決的黨內矛盾將更加激烈。 當天的議員全體會議亂成壹團。韓東勛表示：“以黨論贊成彈劾吧！確認了總統沒有提前下臺的想法。對國民談話實際上是坦白內亂的內容。”話音剛落，姜明奎、林鐘得議員等親尹派議員立即大喊“什麽叫坦白”“從講臺上下來！”。韓東勛也針鋒相對地高喊，“不要說平語”，這壹些都通過電視進行了現場直播。 國民力量黨正在陷入更深的派系鬥爭泥潭。韓東勛指示召開緊急倫理委員會除名或開除尹錫悅，對此反對的議員們抨擊韓東勛“背叛的政治”“隨意談論內亂罪”等。但是，從“72比34”的票差來看，雖然反對彈劾的議員仍然更多，但贊成彈劾的議員也不少，因此有分析認為，“彈劾之堤”已經倒塌。 這種矛盾的背後是黨權之爭。親尹集團表示：“如果總統被彈劾，韓代表要立即辭職。”意思是要建立親尹緊急對策委員長體制，掌握黨權。樁樁件件沖突的韓東勛-權性東兩巨頭體制能否穩定地管理彈劾政局，難免令人擔心。

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