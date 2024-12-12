姆巴佩攻入個人歐冠第50球……利物浦6戰全勝提前晉級. December. 12, 2024 08:12. by 金正勛記者 hun@donga.com. 利物浦隊（英格蘭）在歐洲足球聯盟（UEFA）冠軍聯賽上取得了6連勝，穩居榜首。 利物浦隊11日在與吉羅納隊（西班牙）的2024~2025賽季UEFA冠軍聯賽第六輪客場比賽中以1比0獲勝。利物浦隊在下半場第18分鐘由穆罕默德•薩拉赫主罰的點球率先攻入壹球，並最終取得了勝利。取得6連勝的利物浦將積分增加到18分，與目前排名第2位的勒沃庫森（德國•積13分）的差距拉大到了5分。在本賽季進入歐冠決賽圈的36個俱樂部中，利物浦是唯壹壹支全勝的球隊。利物浦在正式比賽中已18場不敗（16勝2平）。利物浦最後壹次在正式比賽中敗北是在9月14日舉行的與諾丁漢森林隊的英格蘭足球超級聯賽（EPL）比賽。本賽季利物浦隊在英超積分榜上也以35分（11勝2平1負）排在首位。 皇家馬德裏隊（西班牙）的基利安•姆巴佩當天在與亞特蘭大隊（意大利）的客場比賽中，在上半場第10分鐘先拔頭籌，取得了歐冠個人第50粒進球。25歲零356天的姆巴佩是打進50個歐冠進球歷史第二年輕的球員。裏奧內爾•梅西（邁阿密國際）在效力FC巴塞羅那隊的2012年攻入了第50粒歐冠進球，當時他的年紀是24歲零284天。皇家馬德裏隊當天以3比2獲勝。李剛仁所屬的巴黎聖日耳曼隊（PSG•法國）當天以3比0完勝薩爾茨堡紅牛隊（奧地利）。PSG的戰績為2勝1平3負（積7分）。金玟哉效力的拜仁慕尼黑隊（德國）以5比1戰勝頓涅茨克礦工隊（烏克蘭），取得了4勝2負（積12分）的戰績，很有希望直接晉級。

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