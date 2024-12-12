美國國會：“駐韓美軍維持現有水平2.85萬人”. December. 12, 2024 08:11. by 華盛頓=文炳基 常駐記者 weappon@donga.com. 美國國會公開了2025財年（會計年度）國防授權法（NDAA）參眾兩院單壹議案，其主要內容為，與特朗普二期政府上臺無關，駐韓美軍規模將維持現有水平，維持在2.85萬人。另外，還決定向國防部報告韓美日國防合作、加強對韓國的延伸威懾的具體方案。 據美國國會10日（當地時間）透露，參眾兩院議會在NDAA中包含的“對韓國的議會認識”中表示：“根據《韓美共同防禦條約》，維持部署在韓國的約2.85萬名美軍兵力，並再次確認加強相互國防基礎、利用美軍所有防衛能力的延伸威懾公約。” 駐韓美軍維持現有水平的句子每年都會納入包含國防預算和主要政策的法案NDAA中。此前，當選總統特朗普在執政壹期時也暗示了裁減駐韓美軍的可能性，議會在2019年至2021年NDAA中包含了禁止將預算用於裁減駐韓美軍至現有水平以下的條款。據分析，雖然喬•拜登政府上臺後沒有限制裁減駐韓美軍的規定，但這是強調“不能裁減”的意思的行為。 法案中提到“為了增進美國在與中國的戰略競爭中的比較優勢，應該加強與韓國、日本等國家的合作”，強調了加強韓美日國防合作的必要性。因此，國會要求國防部長官在2029年之前每年提交韓美日三國國防合作增進計劃。 法案中還要求國防部在明年3月1日之前提交旨在加強美國對韓國的延伸威懾公約的計劃。報告要求，在發生危機時，包括韓美間的核協商過程和韓美核戰略企劃、情報共享方式、加強延伸威懾所需的預算和財源等。

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