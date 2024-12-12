拘捕令簽發之際，前防長金龍顯在拘留所試圖自殺. December. 12, 2024 08:11. by 崔美松記者、金智賢記者 cms@donga.com、jihyun@donga.com. 據調查，因建議尹錫悅總統宣布非法緊急戒嚴並指示投入軍隊，正在以內亂罪接受檢察機關調查的前國防部長金龍顯（照片）在拘留所試圖做出極端的選擇。 法務部矯正本部長申龍海（音）11日出席國會法制司法委員會時表示:：“控制室工作人員發現（金龍顯）試圖用內衣和內衣褲的連接帶自殺。”他還說：“工作人員馬上出動打開車門，（金龍顯）放棄了嘗試，現在被收容在保護室，健康沒有問題。”據了解，金龍顯在法院發布拘捕令之前，在等待場所的衛生間裏進行了這樣的嘗試。 法務部解釋說，由於有可能再次試圖自殺，所以將金龍顯關押在設有閉路電視的房間，正在仔細觀察。金龍顯10日在放棄拘捕令實質審查時表示：“與此次事件相關的所有責任都在我身上。希望手下將士們能夠得到妥善處理。” 在野黨批評說，這是為了阻止對尹錫悅調查的“斷尾之舉”。國會國防委員會所屬的共同民主黨議員秋美愛表示：“試圖把所有責任推給金龍顯的尹錫悅內亂勢力的斷尾和有組織地隱瞞事件的企圖仍在繼續。必須迅速確保共犯的人身安全，並采取人身保護措施。”祖國革新黨代表曹國也表示，“這可能是為了通過自殺阻止朝向尹錫悅的調查”，要求立即緊急逮捕尹錫悅。

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