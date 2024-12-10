嫌疑人尹錫悅、整體歇工總統室、看眼色的總理室……政府並不存在. December. 10, 2024 08:22. . 雖然一二·三緊急戒嚴事態已經過去一周，但韓國仍然沒有從泥潭中擺脫出來，混亂仍在持續。尹錫悅總統作為“涉嫌內亂嫌疑人”被正式立案，並被禁止出國。隨著尹總統蟄居官邸，龍山總統室連例行會議都沒有召開，功能處於停止狀態。再加上國務總理室也在觀察今後事態會如何發展。隨著政府的指揮塔功能癱瘓，整個國政陷入了空白、政府失蹤的狀態。 造成這種國政中樞真空狀態的原因，可能是因為內亂罪難逃刑事起訴的總統去留問題仍不確定。為了恢復國政，必須對自己的無道行為負責、自行決定去留，“不負責任的總統”卻把自己的命運推給執政黨並保持沈默，與朝野兩黨各自計算政治利益而未能擺脫膠著狀態的“無能國會”，一起造就了這一產品。這樣的政治失敗讓國政也陷入了泥潭。 但是，執政黨代表和國務總理的共同運營國政這一變通行為並不能成為擺脫不正常的解決方法。國會議長和在野黨立即反駁稱這是違憲的行為，韓德洙總理的“不是代理的代理體制”被判定為不得啟動。更何況，交出權限後退居二線的尹總統又受理部長辭呈等，仍然行使著人事權。只要不是至少得到國會同意的總理代理總統權限，任何權宜之計都不能得到正當性認可。 在這種混亂中，眼下安保的不安正在擴大。國防部表示“現在國軍統帥權在尹總統手中”，但涉嫌內亂嫌疑人的軍隊統帥權已經半死半活，而且在違憲的緊急戒嚴之後，軍隊指揮體系也處於崩潰狀態。如果馬上發生危機事態，誰來負責軍隊的指揮統帥還是個疑問。外交也逐漸被孤立。隨著包括美國在內的各國預定日程接連被取消，並被排除在今後日程之外，“越過韓國”正在加劇。 對於本來就很困難的韓國經濟來說，戒嚴風暴正在成為致命的風險。隨著外國投資者連日來在股市集中拋售股票，連個人投資者也持續著“恐慌拋售”。信用評價公司穆迪和惠譽也警告說：“韓國的政治不穩定會對國家信用等級產生負面影響。”政府推進的所謂四大改革事實上也告中斷，特別是醫療改革也隨著在戒嚴事態時成為“處理”對象的醫療界完全背棄政府而停止。 總統退居二線、有序下臺、共同代理體制等政治言辭泛濫，但任何臨時變通都無法消除目前的不確定和無秩序。總統越是硬撐，執政黨越是不知所措，國民痛苦的時間就只會越長。只有按照韓國憲法和法律規定的程序，糾正違憲、非法事態，鞏固民主秩序，才能克服現在的非正常，恢復預測可能性。只有這樣，市場和全世界才能信任韓國。

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