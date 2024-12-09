特別調查本部長是韓東勛高中大學學弟，特殊關系引爭議. December. 09, 2024 08:27. by 崔美松記者 cms@donga.com. 正在調查尹錫悅總統宣布非法緊急戒嚴事件的檢察機關，8日以內亂等嫌疑緊急逮捕了前國防部長金龍顯，加快了調查速度，但在野黨卻展開攻勢稱：“應該將調查交給警方和特檢。”特別是擔任緊急戒嚴特別調查本部長的首爾高等檢察廳廳長朴世鉉（照片）是國民力量黨代表韓東勛的高中和大學師弟，這壹點引起了爭議。 朴世鉉畢業於首爾現代高中和首爾大學法學院，後來以司法研修院第29期進入檢察機關。他在高中和大學時代都是韓東勛的師弟。祖國革新黨代表曹國8日表示：“尹錫悅和韓東勛之間是不是有密約? 內亂罪不屬於檢察機關的業務範圍，檢察機關正在變相調查。”共同民主黨最高委員金民錫也針對朴世鉉表示：“已經掌握了懷疑（關於調查指南的）動機和幕後主使的情況。” 相比調查，朴世鉉主要負責企劃業務。朴世鉉的父親是金大中政府時期擔任檢察總長的朴順勇（音）律師，外公是前首爾地方檢察廳檢察長金容濟（音）。據悉，在擔任法務部刑事企劃科科長時期，他曾陪同參加所謂的“紅包聚餐”，因此壹度卷入爭議。2017年4月，時任首爾中央地方檢察廳廳長的李英烈在與法務部幹部共進晚餐時，向兩名法務部科長遞了裝有100萬韓元的紅包，引發了問題，當時朴世鉉也陪同出席。 特別是，共同民主黨提及朴世鉉擔任首爾高等檢察廳刑事部長時，尹總統沒有對涉嫌牽連的“告發事主”嫌疑下達重新調查的命令，主張朴世鉉不能擔任本部長。但檢察機關內部也有評價認為，難以認為朴世鉉與“特別調查通”的尹錫悅、韓東勛關系密切。朴世鉉在8日的新聞發布會上表示：“不管地位高低，我們都在根據法律和原則進行嚴格的調查。希望各位國民能夠相信並擬目以待。”

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