阻止彈劾、試圖“韓-韓共同國政”……共同民主黨抨擊“是第二次內亂”. December. 09, 2024 08:26. by 趙權亨記者、尹多彬記者 buzz@donga.com、empty@donga.com. 國民力量黨代表韓東勛和國務總理韓德洙8日表示：“在總統下臺之前，國務總理將與執政黨緊密協商，妥善處理民生和國政。”這距離韓東勛前壹天以國民力量黨不參加表決的方式否決批評“尹錫悅總統宣布緊急戒嚴”為違憲、違法的總統彈劾案僅隔壹天。韓東勛和韓德洙以尹錫悅7日發表的“包括任期問題在內的政局穩定方案將全權委托給我們黨”的談話為根據，推出了“韓東勛-韓德洙共同國政運營體制”，共同民主黨立即反駁稱，“尹錫悅內亂正在擴散到韓東勛-韓德洙-檢察機關合作的第二次內亂”。 當天上午，韓東勛在首爾汝矣島國民力量黨黨部與韓德洙舉行會晤後，發表了對國民談話文。韓東勛表示：“將以有秩序的總統提前下臺，盡量減少給大韓民國和國民帶來的混亂，穩定地收拾政局，樹立自由民主。”韓東勛說：“黨代表和國務總理的會晤將每周定期舉行壹次以上。將通過經常性的溝通，討論經濟、外交、國防等緊急國政懸案等，並制定對策。”韓德洙也在另外的談話文中表示：“將與執政黨壹起集思廣益，穩定、順利地運營所有國家職能。” 韓東勛說：“大多數國民認為，尹總統在剩下的任期內不能正常運營國政，因此應該辭去職務。即使是在辭職之前，總統也不會參與包括外交在內的國政。”他表示：“將通過黨內討論，盡快公布具體方案。” 但是，尹錫悅當天在親信、行政安全部部長李祥敏表明辭意後，接受了這壹要求。另外，他還任命國情院特別助理吳浩龍為國家情報院新任第壹次長，行使了人事權。執政黨沒有公開尹總統的下臺時間和具體的國政收拾路線圖，尹錫悅也行使權限，“執政黨進壹步加深政局大混亂”的批評聲越來越大。 共同民主黨公開反對說：“這是沒有法律權限的違憲統治。”該黨首席最高委員金民錫在記者見面會上針對韓東勛說：“作為院外黨代表，沒有任何憲法和法律上的實質性權限。”他還針對韓德洙表示：“不能把處理內亂的總責交給參與內亂的核心嫌疑人。”國會議長禹元植也指出：“總理和執政黨共同行使從未賦予過的總統權限，這明顯是違憲的。” 此前壹直克制攻擊韓東勛的共同民主黨從當天開始討論《韓東勛特檢法》等，加大了對韓東勛的攻勢。對於韓德洙，共同民主黨表示，“應該立即作為內亂調查對象進行傳喚調查”，計劃不久後提出彈劾案。 共同民主黨還就彈劾案投票因未達到法定人數而表決告吹壹事主張：“應立即拘留調查尹錫悅等內亂相關人士，剝奪其軍隊統帥權。”

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