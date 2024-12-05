“萊特希澤遭華爾街陣線排擠，可能不會被特朗普二期政府起用”. December. 05, 2024 07:31. by 金允珍記者 kyj@donga.com. 據《華爾街日報》3日報道，在特朗普壹期政府中擔任美國貿易代表辦公室（USTR）代表的“貿易保護主義設計者”羅伯特•萊特希澤（照片）很有可能不會被二期政府起用。據《華爾街日報》報道，萊特希澤希望在下屆政府中擔任經濟領域相關高層職務，但被財政部長提名人斯科特•貝森特和商務部長提名人霍華德•勒特尼克等“華爾街出身的金融人”擊敗。據悉，壹度有人觀測說，萊特希澤有可能再次被提名為USTR代表，但他本人拒絕了這壹職位。 萊特希澤30多年來壹直擔任貿易專門律師，為特朗普壹期政府制定以征收關稅為中心的貿易保護政策做出了巨大貢獻。他主導了美中貿易戰爭，在代替北美自由貿易協定（NAFTA）的美國-墨西哥-加拿大協定（USMCA）簽署過程中也起到了核心作用。 部分人預測，在美國當選總統唐納德•特朗普壹直強調強有力的關稅和保護貿易基調的情況下，主導這壹政策的萊特希澤被排除在外，相關政策可能會失去推進力。《華爾街日報》報道說：“萊特希澤是擁有有關貿易法百科全書水平知識的老練的談判家”，“他的缺席可能會使特朗普在二期政府中的野心受挫。” 實際上，貝森特提名人在10月接受《金融時報》采訪時曾表明立場稱：“特朗普強硬的關稅承諾是為了讓其他國家做出讓步的談判戰略。”這與將關稅視為談判工具、將關稅視為消除貿易逆差和制造業復興的實質性解決方案的萊特希澤截然相反。 但是，萊特希澤在外部對特朗普的貿易政策提出建議的可能性仍然存在。據悉，曾擔任萊特希澤秘書室長的賈米森•格裏爾被新任命為USTR代表，他的積極推薦也起到了壹定作用。

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