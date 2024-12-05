因戒嚴而動蕩的金融市場當局：“無限制提供流動性”. December. 05, 2024 07:31. by 李東勛記者 dhlee@donga.com. 受到前壹晚“緊急戒嚴”直接打擊的金融、外匯市場4日出現壹再暴跌，呈現出不安的態勢。金融當局表示，為了穩定市場，雖然展開“全力戰”，表示將展開無限制的流動性供應，好不容易避免了恐慌拋售，但外國投資者對韓國股市的視線仍然很冷淡。 4日，韓國綜合股價KOSPI指數比前壹日下跌1.44%，以2464.00點收盤。受緊急戒嚴的影響，開盤時下跌1.97%，上午壹度跌至2.3%。此後，隨著低價買進趨勢的流入，下降幅度有所減少，但外國投資者當天僅綜合股價方面就拋售了4000億韓元以上的股票。創業板市場KOSDAQ也以下跌1.98%的677.15收盤。前壹晚曾達到1440韓元的韓元對美元匯率比前壹日上漲7.2韓元，以1410.1韓元收盤。 雖然金融、外匯當局啟動10萬億韓元的證券市場穩定基金等，立即提供流動性等，為防止沖擊竭盡全力，但市場的憂慮越來越大。因為明年和後年經濟增長率預計為1%左右，明年1月美國特朗普政府再次執政之前，韓國經濟將遭受打擊，在這種情況下，政治不確定性也重疊在壹起。首爾大學經濟學部教授安東賢（音）表示：“雖然解除了緊急戒嚴，但政治混亂狀況仍將持續。韓國股市打折等政治不安導致的經濟損失將不可避免。”

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