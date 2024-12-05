市民為解除戒嚴的國會決議爭取了時間. December. 05, 2024 07:30. . 直到4日淩晨國會全體會議表決通過要求解除緊急戒嚴的決議為止，國會的夜晚持續了2小時30多分鐘。宣布緊急戒嚴後，比武裝戒嚴部隊和警察早壹步來到國會的數千名市民在戒嚴部隊為了封鎖國會試圖進入國會大廳時，用身體阻止說“回去吧”“不要參與非法戒嚴”。這為國會提供了表決時間。解除緊急戒嚴後，軍人們撤退時，他壹邊說“幫幫忙”，壹邊沉著地讓路。壹觸即發的緊急事態在沒有做出巨大犧牲的情況下結束的背景中，靠的是市民用全身拒絕沒有名分的戒嚴令。 在武裝軍人進入國會的事態中，政府也沒有發送壹封緊急災難短信。相反，觀看總統緊急談話節目的市民們通過電話和短信傳達了消息。守衛國會的市民們用手機拍攝了戒嚴部隊的壹舉壹動，並實時進行了傳播。在全體國民和全世界的關註下，軍隊難以進行武力應對。還有壹名母親給入伍的兒子發短信說“不要攻擊市民”。 每當韓國民主主義面臨危機時，市民們都會通過四壹九革命和五壹八民主化運動來阻止。2016年朴槿惠政府幹政事件時，有1600萬人通過和平的燭光集會成就了彈劾。在以既不正確也不成功的緊急戒嚴成為世界笑柄的期間，守護國家威信的是扭轉戒嚴部隊的市民。

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