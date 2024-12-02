“強行通過和否決權”“彈核和駁回”……政治已經消失. December. 02, 2024 08:24. . 進入第22屆國會後，“政治失蹤”事態繼續惡化。國會多數黨共同民主黨單獨處理各種法案和尹錫悅總統行使否決權的反復消耗戰正在無限反復，圍繞監查院院長和檢察官等公職人員的彈核攻防戰也越來越激烈。 預計尹總統最早將在本周內對共同民主黨主導的全體會議通過的糧食管理法等5件法案行使否決權。如果實際行使，尹總統在任2年零7個月期間退回國會的法案將達到30個。其中包括3次反復在國會通過和行使否決權的《金建希特檢法》。 據悉，共同民主黨以總統官邸遷移漢南洞監查不力為由，將於2日發起對監查院院長崔載海的彈核案。以對總統夫人金建希的調查不力為由，決定對首爾中央地方檢察廳廳長李昌洙等3名檢察機關幹部也壹同發起彈核案。這樣壹來，共同民主黨作為彈核對象的尹政府公職人員將增至18人。行政安全部長李祥敏等5人通過了國會表決，目前已開始由憲法裁判所對彈核進行審查，其余的議案則遭廢除。憲法裁判所判決3人予以駁回，2人正在審理中。 這是以前從未見過的現象。在有限的政治運轉的過去，朝野政黨盡可能地以達成協議方式通過法案。這樣通過的法案被總統否決是非常罕見的事情。1987年體制以後，總統在5年任期中行使否決權停留在個位數。這是尊重國會協議精神的結果。金大中政府執政時期，雖然5年來壹直是朝小野大，但從未行使過否決權。行使否決權最多的李承晚總統（45件）也是在任12年才有的數字。 推進彈核公職人員的數量從未像現在這樣多。每任總統或者沒有，至多也就1至4人，而且大部分都是在沒有表決的情況下就被廢棄。少數在野黨提議彈核案被認為是政治意思的表達，最終降低級別，以“建議罷免部長案”的處理代替彈核。總統雖然沒有解職涉事部長的義務，但如果建議案得到處理，大體上會更換部長。因此，包括以盧武鉉、朴槿惠總統為對象的彈核案在內，1987年以後至尹政府上臺之前，實際上在國會通過的彈核案只有3件。 對朝野政黨的妥協、好不容易折中的成果，總統予以尊重的文化似乎已成為過去。朝野政黨和總統室表示：“這是憲法和法律上的權限行使。”但是牽制和均衡的三權分立宗旨已經消失，在只力主各自立法權和否決權的期間，妥協的政治無影無蹤。最終，本應由總統拿出解開堵死的政治僵局的頭緒，但從特檢解決方法起就顯得遙遙無期，真是令人郁悶。

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