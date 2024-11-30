檢察機關就“明太均涉嫌介入工業園區”對昌原市和慶南道廳進行扣押搜查 昌原=宋有根記者、昌原=崔元英記者. November. 30, 2024 07:34. by 昌原=宋有根記者、昌原=崔元英記者 big@donga.com、o0@donga.com. 正在調查尹錫悅總統夫婦介入公推疑惑的檢察機關29日對慶南昌原市廳和慶南道廳進行了扣押搜查。 當天上午，昌原地方檢察廳專門調查組（組長：次長檢察官李誌炯，音）分別向昌原市廳監查官室和產業園區負責部門、慶南道廳產業園區政策科產業園區相關部門派遣了調查官，進行了扣押搜查。據悉，檢方從業務負責人的電腦等處確保了包含“昌原第二國家產業園區”選定過程的資料。調查組計劃，以沒收的資料為基礎，調查明太均（音，54歲，拘留中）在擔任前國民力量黨議員金映宣（64歲，拘留中）地區辦公室總管本部長期間，是否介入昌原新國家產業園區的選定，並讓周圍的人購買選定地附近的土地。 明某涉嫌提議昌原產業園區的最初選址，最終調整用地範圍和界限等，介入了昌原產業園區相關事業。也有人懷疑，明某熟人的兒子A某在昌原產業園附近購買了土地。 檢察機關在調查明某的過程中，確認了明某與昌原市長洪南杓會面、聽取昌原市公務員的對外保密的報告等在國家產業園區申辦過程中行使部分影響力的情況。昌原市雖然對開發信息泄露疑惑進行了預備調查，但在檢察機關進行調查後中斷了監查。檢方當天除了扣押搜查之外，第六次傳喚明某進行了調查。

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