財界：“經營不確定性增大，擔心修改商法”. November. 30, 2024 07:33. by 朴賢益記者 beepark@donga.com. “修改商法不利於資本市場的發展，反而會損害企業的成長。” 29日上午，經濟界在首爾中區大韓商工會議所會見共同民主黨議員，就最近在野黨作為黨論推進的商法修訂案提出了上述呼籲。也就是說，如果以擴大理事的忠實義務對象等為主要內容的法案得以確定，企業活動將受到新的制約，經營活動將大幅萎縮。 “共同民主黨股市活性化TF”當天在大韓商工會議所召開與經濟界的座談會，聽取了對商法修正案的擔憂和建議事項。民主黨方面，政策委議長陳聲準等11名議員參加了會議，經濟界方面，7個經濟團體和7家企業等14名代表參加了會議。大韓商工會議所常務副會長朴壹俊（音）在致辭中表示：“企業的不確定性越來越大，不僅是尖端產業，中小、中堅企業、小工商業者的困難也越來越多，對修改商法的擔憂也很大。” 座談會原定於上午10時50分開始，進行1個小時，但超過預定時間40分鐘，於中午12時30分結束。民主黨方面表示：“無時間限制地聽取7家企業和7個團體各自準備的內容，時間變長了。” 參加會議的企業家們擔憂道：“如果理事忠實義務從原來的公司擴大到股東，企業的上市誘因就會減少，反而會使股市萎縮。”另外，他們還主張，為了企業成長的決策和結果出來需要10年的時間，但理事任期僅為3年，因此有可能出現目光短淺的決定。 也有意見稱，占上市公司86%的中堅、中小企業將遭受最大的損失。就拿中堅企業來說，具備法務組織的企業只占全體的三分之壹，而中小企業則因為公司代表理事幾乎負責所有的經營管理，所以無法承擔更換的制度。除此之外，還討論了因訴訟泛濫導致企業經營被法院束縛的情況和廢除瀆職罪的必要性等。 當天的懇談會排除了韓國經濟人協會（韓經協），只有7個團體參加，引發了爭議。韓經協是8個經濟團體中對商法修改案提出最強烈擔憂的團體。壹位經濟團體相關人士批判道：“這是為了聽取經濟界的聲音而準備的，但是排除特定團體進行，意義褪色了。”對此，民主黨議員吳基亨表示：“聽取整個經濟界的意見，但我認為韓經協的缺席並不意味著會受到影響。”

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