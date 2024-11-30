本以為十分遙遠，未來卻有可能出乎意料地近. November. 30, 2024 07:30. . “以為離得近的未來比想象中要遠，以為離得遠的未來比想象中要近。” 這是指揮今年財界排名第二的SK集團結構調整的SK SUPEX追求協議會議長崔昌源對管理層說的話。看似觸手可及的電動汽車熱潮因大眾市場的停滯再次遠離，原以為只有在電影中鋼鐵俠身上才會存在的人工智能卻壹直引領著2024年的韓國產業界。 迎來又壹次年末，我們再次認識到，產業界誰也難以預測壹兩年後的狀況。上周，隨著歐洲最大的電動汽車電池企業諾斯伏特破產，先前投資於此的高盛和大眾也遭受了超過1萬億韓元的損失。英國《金融時報》報道了這壹事實，並說：“作為在歐洲籌集最多資金的初創企業，諾斯伏特現在只剩下壹周的運營資金和8萬億韓元的債務。” 韓國主要集團也在韓國尖端產業的兩大主要軸心電池和半導體領域度過了悲喜交加的壹年。就在3家電池公司正在宣布北美工廠計劃的去年5月，市場調查企業SNE Research預測，美國電動汽車電池市場將以每年平均63%的速度增長，歐洲將以30%的速度增長。截至今年9月，同壹企業統計的全球電池市場增長率（中國除外）僅為12.5%。相反，到去年第三季度為止，三星、SK都處於萬億單位赤字的存儲器產業今年迎來了人工智能引領的半導體熱潮。 企業背後的場景更加戲劇化地呈露出來。SK海力士以10萬億韓元的價格從英特爾收購的閃存部門（現“思得”）去年出現4萬億韓元的赤字，內部管理層正忙於互相推卸投資最終責任。連原有的鎧俠閃存生產線也處於停業狀態，因此還討論了將其改為高帶寬存儲器的方案。但僅過壹年，今年人工智能服務器市場盛開後，閃存事業華麗復活。崔泰源會長親自擔任了思得的理事會議長。 就在1年前的今天， 誰也沒有預測到電池和半導體的這種交叉。但是，當變化的浪潮到來時，生存和淘汰的法則總是壹樣的。想要在觸礁危機中生存的企業應該根據風向靈活地轉動方向舵。過度裝載的貨物要扔掉，要徹底檢查是否有捆綁貨物較弱的地方。 而且，政府和國會的作用是，為生存下來並再次走向波濤中的企業提供第二次機會。在半導體方面，執政黨作為黨論正在推進《特別法》，但目前不得不經受風浪的韓國電池企業在虧損的情況下，連法人稅減免都沒有得到。最大的競爭公司中國寧德時代僅上半年就獲得了超過7000億韓元的補貼，正在以驚人的速度成長。 特斯拉出身的諾斯伏特首席執行官卡爾森在辭職時對政治家、企業、投資者們留下了最後壹句話：“如果害怕綠色轉型，會後悔的。”下次我們再次有機會時，如果不想感嘆“遙遠的未來比想象的要近”，就應該現在做準備。

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