韓國政府自陷向烏克蘭提供武器援助的兩難境地. November. 29, 2024 08:06. . 國家情報院10月19日首次正式確認朝鮮向俄羅斯派兵的事實。此次派兵使烏克蘭戰爭成為動搖韓半島安全的直接威脅，而不是人們口中“遙遠的國家”。因此，總統室警告稱，“將同國際社會共同動用壹切可用的手段進行應對”。 不到壹周的24日，尹錫悅總統表示：“原先有不（向烏克蘭）直接提供殺傷性武器的原則，但現在可以更靈活地根據朝鮮軍隊的活動情況進行討論。”這是尹總統首次提及提供殺傷性武器的可能性。特別是，尹總統當天作為“分階段提供武器援助”的條件，指出了“如果朝鮮向烏克蘭戰爭派遣特殊部隊”的前提。這被認為是韓國公布壹條“紅線”，即，如果朝鮮增派兵力或投入實際戰鬥進行殺傷行為，韓國政府實際上會向烏克蘭提供武器支援。 但是，就像嘲笑這壹“警告炸彈”壹樣，朝鮮此後不斷擴大派兵規模。國情院表示，最近朝鮮軍隊被分配到俄羅斯軍空降旅接受訓練，其中壹部分人已經參加戰鬥。 雖然朝鮮派兵情況的嚴重性進壹步加深，但政府對烏克蘭的武器支援立場反而有所退讓。此前，烏克蘭因韓國政府的武器援助發言而備受鼓舞，後來甚至向韓國派遣了以國防部長為代表的特使團，並遞交了“武器清單”，但韓國政府內部卻堅持“短期內很難實現”的立場。 政府的武器支援進退兩難最終可能是因為“特朗普的回歸”。本月初在美國總統選舉中獲勝的特朗普壹直主張盡早結束烏克蘭戰爭。對於韓國來說，不得不予以考慮。 由於“特朗普變數”，武器支援進退兩難的境地增大，苦惱的份量當然也會增大。但在特朗普重新執政的可能性不小的情況下，執意在美國選前推出被認為是“紅線”的辭令，反復暗示武器支援的可能性，這種做法令人遺憾。因為擔心輕率的發言會拖我們的後腿。外交消息靈通人士也表示：“話說得很重，卻沒有任何後續措施，簡直成了‘牧羊少年’。” 給期待值增大的烏克蘭帶來失望也是我們的負擔。在估計達500億美元的烏克蘭重建事業中，有可能被擠到後排。政府消息靈通人士透露：“相比從壹開始就不給，要給又不給的背叛感可能更大。” 朝鮮派兵後，我們的初期應對明顯不成熟，且令人惋惜。但正式比賽才剛剛開始。特朗普第二期將於明年1月上臺，烏克蘭的武器援助請求將更加迫切。最近，俄羅斯副外長警告稱，“如果韓國產武器用於殺傷俄羅斯人，兩國關系將徹底破裂”，今後會加大威脅力度。如何解決牽涉到韓美、韓俄、韓烏關系的這壹外交高次方程式，也許是進入執政後半部的尹錫悅政府的首要外交安保課題。

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