已經擡頭的朝鲜-美國直接交易論……難道只擔心"跳過韓國"嗎？. November. 29, 2024 08:06. . 路透社報道稱，美國當選總統特朗普方面正在討論推進與朝鮮國務委員長金正恩的直接對話，韓國政府對此表示“這只是假設的領域”，沒有做出正式反應。但壹名韓國高層消息人士表示：“難以想象朝鮮-美國跳過我們坐在談判桌上，這是連想都不敢想的畫面。”他擔心，美國排除韓國與朝鮮進行直接交易的可能性不大，但如果這成為現實，將是壹件大事。 事實上，此次報道是充分可以預見的劇本，特朗普第二期接任團隊正在進行這樣的討論。特朗普已經無數次炫耀自己與金正恩的交情，並表示：“如果再次執政，會和他相處得很好。”雖然說要先恢復兩人之間的關系，但政策目標和準確的時間表都沒有確定。路透社還補充說，可能會被中東、烏克蘭等緊急課題擠到後面。這也是韓國政府不太關註的原因。 而且，朝美首腦之間的直接交易很難按照政府的預測進行。特朗普和金正恩兩人已經見過三次面，但都以“無協議”告終。當時，盡管是空話，還是承諾過朝鮮“完全無核化”的，但現在連這個前提條件都難以期待。考慮到金正恩進壹步升級的核能力和朝鮮因與俄羅斯關系密切而提高的戰略地位，即使特朗普只是打手勢表示要好好相處，也不會輕易答應。 不過，誰也難以阻止的特朗普的交易本能，以及金正恩刺激他、不斷吸引關註的舉動，與會晤的成功和談判的進展無關，只會讓韓國政府壹直感到痛苦。金正恩最近稱“在與美國的談判中該走的都走過了”，回憶起過去的直接交易，特朗普也把負責對朝談判的“朝核通”提拔為下屆總統國家安全事務副助理，再次增加了政府對“排除韓國”的擔憂。 韓國政府期待特朗普第二期上臺後，通過尹錫悅總統的早期訪美，充分說服新政府。但是，如果壹味追求這種充滿希望的樂觀，就有可能面臨在遠處觀望“不想想象的畫面”的情況。韓國政府也應該全方位應對特朗普第二期預告的局勢劇變。現在迫切需要緩解此前被排除或疏忽的對朝緊張關系、改善與中俄關系等擴大韓國外延的努力。

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