在野黨針對金建希通過“常設特檢排除執政黨推薦權”. November. 29, 2024 08:05. by 尹多彬記者、權九龍記者 empty@donga.com、9dragon@donga.com. 共同民主黨28日在國會全體會議上處理了針對總統夫人金建希的常設特檢中排除執政黨推薦權的規則修正案。 共同民主黨表示，將於12月2日壹起發動針對監查院院長崔載海和首爾中央地方檢察廳廳長李昌洙等人的彈核案。國會彈核監查院院長，這在韓國憲政史上尚屬首次。 在當天的全體會議上，共同民主黨與祖國革新黨等壹起，在281名在座議員中以179名贊成、102名反對通過了《常設特檢規則修正案》。國民力量黨和改革新黨的議員們投了反對票。修正案的內容是，在牽涉總統及其家屬的調查中，將由7人組成的常設特檢候選人推薦委員會執政黨的兩個推薦名額轉移到非交涉團體。如果啟動調查金建希的常設特檢，就可以推薦在野黨希望的特檢候選人。 共同民主黨計劃通過常設特檢調查“三部土建股價造假、海關毒品調查外部施壓、國會證詞、違反鑒定法”等嫌疑。據悉，如果德意誌汽車股價操縱、明太均相關疑惑成為調查對象的《金建希特檢法》在12月10日的重新表決中被否決，將通過常設特檢調查“明太均幹政”疑惑。共同民主黨核心相關人士表示：“根據常設特檢法，總統必須在得到推薦後3天內任命。如果總統采取推遲任命的拖延戰略，將成為違法的彈核理由。” 共同民主黨計劃在12月2日在國會發動針對崔載海的彈核案，4日進行表決處理。該黨相關人士表示：“崔院長拒絕了公開有關總統室和官邸遷移疑惑監查委員會會議記錄的要求。對文在寅政權的全方位監查也是彈核理由。” 國民力量黨正在研究就常設特檢規則修改案向憲法法院提出憲法訴願或權限爭議審判。該黨院內代表秋慶鎬表示：“這是在野黨為了掌握調查權和起訴權而采取的違憲、違法的無理伎倆。”

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