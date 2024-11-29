因利率下調，匯率進壹步上漲，家庭負債有可能再次增加. November. 29, 2024 08:05. by 申亞衡記者 abro@donga.com. 28日韓國銀行下調標準利率雖然被解釋為是側重於刺激經濟的必要性的決定，但也有人擔心比市場預想的更快的下調措施會帶來副作用。有人指出，美國當選總統唐納德•特朗普在選舉中獲勝後，韓元兌美元匯率有可能進壹步上漲，或者最近好不容易穩定的家庭負債的不安有可能再次加重。 韓國銀行打破市場的預想，連續兩次下調利率，可以看出隨著出口不確定性和內需不振的憂慮增大，想要迅速下調利率來刺激經濟的意誌。但是不穩定的外匯市場和家庭債務負擔仍然被認為是隱患。友利銀行經濟學家朴炯中（音）表示：“由於內需極度不振，利率下調可能是不得已的選擇，但此次下調很有可能引發匯率、物價上漲、家庭負債增加等副作用。” 特別是在特朗普當選人的關稅上調預測導致匯率暴漲的情況下，有人擔心此次降息會進壹步刺激美元升值。韓元兌美元匯率在13日盤中超過1410韓元，創下2年來的最高值後，仍然停留在1390韓元的高水平。如果今後匯率上升幅度進壹步擴大，將刺激進口物價，成為消費者物價上漲的壓力。 專家們認為，家庭貸款再次過熱的可能性是更大的問題。據韓國銀行透露，以9月末為準，家庭信用余額比第二季度（4~6月）末增加18萬億韓元，達到1913.8萬億韓元，創下了歷史最高值。特別是住宅擔保貸款比前壹季度增加19.4萬億韓元，帶動了整個家庭債務的增加趨勢。但是，當局從9月開始實施第二階段壓力總負債本息償還比率（DSR）等限制措施，銀行也提高了貸款門檻，進入第四季度（10~12月），家庭債務增加勢頭有所減弱。 在這種情況下，有觀測認為，韓國銀行有可能降低利率，再次給家庭負債增加趨勢火上澆油。現代汽車證券研究員崔濟民（音）指出：“如果明年1月銀行的貸款總量初始化，家庭貸款增加趨勢可能會暴漲”，“在提前下調利率的情況下，經濟也不景氣，如果房地產再次過熱，到時候應對的余力勢必會減少。”再加上韓國銀行繼明年之後下調後年經濟增長率，這也可能進壹步加強對市場降息的期待感，成為進壹步增加房地產風險的因素。但是，有預測稱，由於金融圈貸款限制，購買勢頭萎縮，因此有人預測，利率下調對房地產市場的影響是有限的。

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