金玟哉攻入個人歐冠首球，成為拜仁隊的救世主. November. 28, 2024 07:43. by 姜泓求 windup@donga.com. 韓國國家足球隊主力中後衛金玟哉（28歲）攻入了歐洲足球聯盟（UEFA）冠軍聯賽的個人首粒進球。這是給所屬球隊拜仁慕尼黑（德國）帶來勝利的全場唯壹進球。 27日，金玟哉在與巴黎聖日耳曼隊（PSG•法國）的2024~2025賽季UEFA冠軍聯賽聯賽階段第5輪主場比賽中首發出場，在上半場第38分鐘頭球破門得分，幫助球隊以1比0獲勝。金玟哉在球隊發角球的情況下，因對方守門員馬特貝•薩福諾夫沒能及時擊出皮球，用頭沖頂球門前彈出的皮球，從而得分。這是金玟哉在歐冠聯賽中的首粒進球，也是本賽季的第2粒進球。金玟哉在上月7日與法蘭克福隊的德甲比賽中攻入了本賽季第1粒進球。 2021年8月加入費內巴切隊（土耳其）後踏上歐洲舞臺的金玟哉，在短暫效力那不勒斯隊（意大利）後於去年7月轉會到拜仁隊。在那不勒斯時期的2022年9月，他在與利物浦隊（英格蘭）的比賽上進行了歐冠首秀，當天與PSG隊的比賽是他第23次出戰的歐冠比賽。金玟哉被評為當場比賽最佳球員。拜仁隊隊長、老將門將曼努埃爾•諾伊爾（38歲）在比賽結束的哨聲壹響就抱住金玟哉，並壹下子把他抱了起來。這意味著金玟哉的表現非常出色。 當天踢滿全場的金玟哉的傳球成功率高達93.2%（59次嘗試，55次成功），共貢獻2次搶斷、7次解圍等，在組織進攻和防守方面也表現出了令人印象深刻的活躍。足球統計專門媒體《Sofa Score》給金玟哉打了8.2分，在兩隊球員中得分最高。金玟哉領銜的拜仁隊的後防線最近將正式比賽無失球勝利場次增加到了7場。 韓國國家隊中場球員李剛仁（23歲•PSG）在當天比賽下半場第20分鐘作為替補球員踏上球場，從而上演了“韓國球員對決”。這是2011年12月當時曼聯隊（英格蘭）的朴智星和FC巴塞爾隊（瑞士）的朴柱昊在小組賽上相遇後，時隔13年再次在冠軍聯賽上實現“韓國德比”。下半場第12分鐘，烏斯曼•登貝萊因累計黃牌被罰下場的PSG隊只能滿足於沒有再失壹球。 在參加決賽圈比賽的球隊從過去的32支增至36支的本賽季冠軍聯賽中，聯賽階段（原小組賽）每支球隊將展開8場比賽，排名前8位的球隊將直接進入16強。第9~24名將進行抽簽，進行兩回合淘汰賽，8支獲勝球隊將晉級16強。截止到27日，拜仁隊積9分（3勝2負）排在第11位，PSG隊積4分（1勝1平3負）排在第26位。 另外，曼城隊（英格蘭）當天未能守住3球領先優勢，最終與黃仁範所效力的費耶諾德隊（荷蘭）以3比3握手言和。在正式比賽中吞下5連敗的曼城隊雖然擺脫了連敗陰影，但是錯失了眼前的勝利，未能扭轉局面。壹度以3比0領先的曼城隊從下半場30分鐘開始14分鐘內連失3球。據體育統計專門公司《Opta》透露，曼城隊在領先3球的情況下未能獲勝是自1989年以後35年來的第壹次。 巴塞羅那隊（西班牙）的當家前鋒羅伯托•萊萬多夫斯基（36歲）在成為歐冠聯賽歷史上第三位進球數突破100粒的球員。萊萬多夫斯基當天在與布雷斯特隊（法國）的比賽中接連攻入第100、101粒進球，幫助球隊以3比0獲勝。此前，克裏斯蒂亞諾•羅納爾多（39歲•利雅得勝利•140粒進球）和裏奧內爾•梅西（37歲•邁阿密國際•129粒進球）率先攻入了個人歐冠百球。

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