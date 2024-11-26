俄羅斯副外長：“對於韓國向烏克蘭提供殺傷性武器，將動用所有方法應對”. November. 26, 2024 08:17. by 巴黎=常駐記者趙恩娥、華盛頓=常駐記者文炳基 achim@donga.com、weappon@donga.com. 俄羅斯副外長魯登科當地時間24日警告稱：“如果韓國向烏克蘭提供武器，將動用壹切辦法予以應對。”被美國當選總統特朗普提名為總統國家安全事務助理的美國共和黨眾議員沃爾茲也表示，下屆政府的優先順序是俄羅斯和烏克蘭迅速達成協議，韓國應慎重處理對烏克蘭的武器支援。 據俄羅斯官方媒體塔斯社等媒體報道，魯登科當天表示：“如果韓國有可能使用韓國武器殺死俄羅斯市民，那麽與韓國的關系將完全被破壞。俄羅斯將采取壹切必要的方法予以應對。”意思是說，如果韓國為了應對朝鮮向俄羅斯派兵而向烏克蘭支援殺傷性武器，將予以報復。 沃爾茲也在同壹天接受福克斯新聞臺的采訪時表示，俄羅斯最近向烏克蘭發射了多彈頭中程彈道導彈，連日來不斷加大核威脅力度，這是“明顯的擴大戰事。特朗普對此深表憂慮。”他還指出，這是美國拜登政府為應對朝鮮派兵而允許烏克蘭使用美國產武器打擊俄羅斯本土的結果，“問題是這場戰爭正在走向何方”。 沃爾茲還對韓國介入的可能性表示擔憂。他說：“韓國正在考慮介入，美國的同盟國也放寬了（烏克蘭使用本國）導彈的射程限制。應該負責任地結束這壹事態，恢復遏制力和和平。”他還說：“壹方擴大戰事，另壹方也擴大戰事。有必要討論如何恢復和平。”他還說，應該與俄羅斯進行和平談判。 沃爾茲的發言表明，特朗普第二屆政府認為，韓國對烏克蘭的武器支援將成為烏克蘭戰爭擴大的重大關口。他在18日接受福克斯新聞臺采訪時也曾表示：“朝鮮表示正在派遣更多兵力，韓國也說現在可以介入。不知道事態會發展到什麽地步。” 實際上，被認為是俄羅斯總統普京最親信人士的俄國家安全會議副主席梅德韋傑夫24日在社交媒體“電報”上表示，“我開始考慮把俄羅斯核技術交給美國的敵人中的誰”，似乎是在暗示核威脅。

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