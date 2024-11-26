今年揭發25起半導體等技術海外泄露事件. November. 26, 2024 08:16. by 李相煥記者 payback@donga.com. 試圖將顯示器、電池等韓國核心產業技術轉移到海外而被警方揭發的事件每年都在增加。據悉，大部分泄漏技術都轉移到了中國。 25日，警察廳國家調查本部表示，今年1~10月已經將25起海外技術泄露事件移交給了檢方。其中涉及半導體、電池等與國家安全相關的國家核心技術的有10起。國家調查本部成立的2021年只有1起的國家核心技術泄露揭發件數在2022年為4起，去年為2起，但進入今年以後劇增到了10起以上。從技術泄露國家來看，中國最多，達18起。其後依次是美國（3起）、德國、越南、伊朗、日本（各1起）等。泄露到海外的技術中，顯示器有8起、半導體有7起等，占壹半以上。 竊取技術的方式多種多樣。拍攝受害企業的資料或通過電子郵件泄露的情況最多，各達5起。除此之外，通過社交網絡泄露（3起）、USB儲存（3起）、印刷（2起）、人力流失（2起）等居多。警方收回了6起海外技術泄露事件中發生的49億韓元犯罪收益。 今年9、10月，首爾警察廳將竊取國家核心技術三星電子20納米（1納米等於10億分之1米）級DRAM生產工藝技術的中國半導體公司“成都高真科技有限公司”代表和開發室長等2人以拘留狀態移交檢察機關。今年10月，在國內顯示器企業拍攝商業秘密後，收錢泄露給中國的2名前職員被光州警察廳逮捕。警方相關人士表示：“為了根除海外技術泄露犯罪，正在推進增加專門調查人力”，“將利用多種調查方法檢舉技術泄露犯罪行為。”

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