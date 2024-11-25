普京：“新型洲際導彈，核武器威力……大量生產”. November. 25, 2024 08:04. by 李清娥記者 clearlee@donga.com. 俄羅斯用新型高超音速中程彈道導彈“榛樹”打擊烏克蘭僅過壹天，俄羅斯總統普京就表示，將大量生產新型導彈，並在實戰中進行試驗。美國當選總統特朗普曾公開表示將中斷對烏援助，但當他在美國大選中獲勝後，俄羅斯的攻擊強度正在加大，令人擔憂。 據俄官方媒體俄新社當地時間22日報道，普京當天在莫斯科克裏姆林宮舉行的國防相關會議上表示：“根據對俄羅斯的安全威脅，今後還將繼續在實際戰鬥狀況等方面進行（導彈）試驗。”此前，烏克蘭得到美國等西方國家的許可，用美制陸軍戰術導彈系統（ATACMS）等西方國家的遠程導彈攻擊俄羅斯本土後，俄羅斯立即用“榛樹”導彈攻擊烏克蘭中南部的第聶伯羅地區。 普京在當天的會議上強調，“‘榛樹’導彈是高精密武器，不是大規模殺傷性武器。如果大量使用，其效果和威力將與核武器媲美。”他還說：“應該連續生產（大量生產）該導彈。” 普京還表示：“除‘榛樹’外，俄現在還在追加開發類似的系統（武器）。這些武器也可以根據試驗結果進入連續生產。”這被解讀為是在暗示俄正在持續進行新的武器開發。 《紐約時報》就普京的上述發言分析說：“隨著對俄羅斯更加友好的特朗普當選總統，普京總統正在把對西方的威脅提升到壹個新層次。”普京21日表示，“有權攻擊提供用於攻擊我們的武器的國家的軍事設施”，甚至暗示了對西方進行直接攻擊的可能性。智庫卡內基俄羅斯歐亞中心的高級研究員塔蒂亞娜·斯塔諾瓦亞對《紐約時報》分析說：“這可能是為了在特朗普當選後可能進行的停戰談判中占據更有利的高地。”

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