尹錫悅支持率連續兩周20%……“李在明有罪”沒有反射效應. November. 23, 2024 07:42. by 趙權亨記者 buzz@donga.com. 22日公布的輿論調查結果顯示，尹錫悅總統的國政運營支持率連續兩周停留在20%。20%是國政動力的心理馬其諾防線，3周前首次崩潰並跌至最低值17%，之後雖然小幅上升，但未能延續反彈趨勢。國民力量黨的支持率比上周上升1個百分點，達到28%。對於李在明的判決結果，43%的人回答是“正當的判決”，42%的人回答是“不正當的政治鎮壓”。政界有言論稱：“15日共同民主黨代表李在明因涉嫌違反公職選舉法在壹審判決中被判處有期徒刑1年，緩期2年執行，執政黨並未此因得到反射利益。” 當天韓國蓋洛普公布的11月第三周輿論調查結果顯示，對尹錫悅履職的肯定評價為20%，與上周相同。大邱、慶北地區的支持率為41%，比前壹周上升4個百分點。國民力量黨支持層也上升3個百分點，達到59%，呈上升趨勢。蓋洛普表示：“僅在執政黨國民力量黨的支持層中，執政肯定率超過50%，70歲以上和保守傾向層中，肯定和否定的看法相差無幾。” 對尹錫悅履職的否定評價比前壹周（71%）上升1個百分點，達到72%。否定評價者認為“總統夫人金建希問題”（14%）是連續5周最高的否定評價因素。其後依次為“經濟、民生、物價”（13%）和“整體較差”（7%）。 國民力量黨的支持率比前壹周上升1個百分點，達到28%。共同民主黨的支持率與前壹周相同，為34%。兩黨的支持率都沒有發生明顯變動。蓋洛普表示：“兩周前共同民主黨創下今年最高值（36%），拉開了差距，上周兩黨在保持這壹差距的同時雙雙下滑。本周和上周幾乎沒什麽兩樣。” 對於李在明涉嫌違反公職選舉法的壹審判決，有43%的人回答“正當判決”，42%的人回答“不正當的政治鎮壓”，15%的人保留了意見。中立層中“正當判決”占43%，“不正當的政治鎮壓”占38%，無黨派中“正當判決”占43%，“不正當的政治鎮壓”占23%。

한국어