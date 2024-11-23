金正恩：“與美國談判已走到盡頭”……重新啟動核交易. November. 23, 2024 07:42. by 申鎮宇記者、尹相虎軍事記者 niceshin@donga.com、ysh1105@donga.com. 朝鮮國務委員長金正恩表示：“我們已經和美國壹起走到談判主要路線的盡頭。（談判的）結果讓我們確信，超大國（美國）並沒有共存的意誌，而是徹底的實力立場和侵略性、敵對的對朝政策。”在特朗普首屆政府時期，朝鮮曾兩次參加朝美首腦會談等談判，但事實上以“無協議”結束。朝鮮以此經驗為基礎，針對特朗普第二屆政府，預告了以核武器為基礎的“強對強”對決。不過也有分析認為，金正恩在特朗普再次執政後首次提出“談判”“共存的意誌”等表述，這本身就暗示了與特朗普的“大交易”意誌。韓國政府壹名消息人士表示：“金正恩因核武器高度化而信心大增，暗示了只要特朗普做好鋪墊就能以核裁軍而不是無核化等為前提再次見面的可能性。” 據朝鮮中央通訊社22日報道，金正恩21日在平壤舉行的武器裝備展示會“國防發展-2024”開幕式紀念演說中做出了上述表示。展示會動員了新型坦克、自爆型無人機等各種火箭炮和中短程彈道導彈等最新武器。特別是舞臺兩側還展示了可以打擊美國本土的“火星-18”型和上月底首次試射的“火星-19”型等固體燃料洲際彈道導彈。壹名韓國軍方人士表示：“這是旨在向俄羅斯追加出口武器的展示，也是為了向明年1月上臺的特朗普政府展示核導彈的高度化，並在今後談判時提高身價。” 金正恩當天重點提到了美國。他說：“美國稱‘絕對不敵對’的花言巧語，世人早就聽作是奇言怪論。”相反，他根本沒有提到韓國。有分析認為，此舉暗示越過尹錫悅政府、只與美國面對面坐在壹起的“通美封南”意圖。韓國政府消息人士也表示：“這被解讀為，在韓半島緊張局勢達到最大值後，試圖與特朗普政府進行朝美直接交易。”特朗普在競選總統時也曾多次提及與金正恩再次會面的可能性，包括“我和金正恩相處得很好”“和擁有核武器的朝鮮相處甚得”等。 在這種情況下，韓國政府高層官員在接受《東亞日報》電話采訪時表示：“據了解，俄羅斯已經在朝鮮實現常規武器現代化方面給予了幫助。”朝鮮甚至向俄羅斯大規模派兵，升級為血盟關系，俄羅斯為此可能提供了新型戰車改良、老式戰鬥機性能改善或導彈技術支援等。

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