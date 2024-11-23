活靈活現的漁村人文學. November. 23, 2024 07:42. by 史智媛記者 4g1@donga.com. 直到20世紀60年代，延坪島還聚集著黃花魚群。每年4、5月，延坪島海域都會出現大量黃花魚，巨大的黃花魚群鬧出的動靜讓人難以入眠。小島上聚集了數萬名追逐（魚）滿艙夢想的船員。島上的早期銷售資金泛濫，商店和娛樂場所迎來了繁榮景象。還有不亞於首爾明洞的回憶。當時是“黃金時期”，甚至有人說“延坪島漁業合作社的每日出納額比韓國銀行出納額還要多”“想做延坪島漁業合作社專務，不願擔任黃海道道知事”等。 但是，隨著黃花魚捕撈量的減少，繁榮的燈光熄滅了。雖然捕蟹代替了黃花魚，但很難找到像過去壹樣的活力。隨著韓朝關系陷入僵局，延坪島成了可以切身感受到分裂緊張感的地方。前往延坪島進行觀察調查的作者這樣描述其變化。“延坪島是壹個軍事要塞。居民中有壹半是軍人及其家屬。”。 國立民俗博物館學藝研究師著有《魚類人文學》和《漁村人文學》壹書，講述了生活在大海中的魚和以大海為根據地的人們的故事。不分東海、西海、南海、濟州，在韓國全境的大海中奔走取得的調查內容和地區居民的采訪生動地展現了出來。隨著捕獲的魚種的變化，漁村的面貌也悄然發生變化。韓國三面環海，魚種繁多，由此帶來的漁村人的喜怒哀樂也豐富多彩。

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