俄烏戰爭進入新局面，美國批準向烏克蘭提供反步兵地雷. November. 21, 2024 08:32. by 趙은아 achim@donga.com. 據悉，美國拜登政府允許烏克蘭用射程約300公裏的美國產地對地導彈ATACMS（Army TACtical Missile System•陸軍戰術導彈系統）攻擊俄羅斯本土，並決定提供反步兵地雷。在俄羅斯反對放寬導彈使用限制、提高核威脅水平的情況下，拜登總統甚至打出反步兵地雷支援這張牌，“烏克蘭戰爭”正在進入新的局面。 當地時間19日，《華盛頓郵報》援引兩名匿名的美國官員的話報道說：“拜登總統批準向烏克蘭提供反步兵地雷。”拜登總統曾於2022年6月全面禁止在韓半島以外地區使用反步兵地雷，此次突然廢除了這壹方針。奧巴馬政府時期的2014年實行的“韓半島以外禁止使用反步兵地雷的政策”在特朗普政府第壹任期的2020年1月被廢除，但拜登總統再次實行。他親自解除了自己恢復的禁止使用反步兵地雷的規定。 拜登總統17日解除了烏克蘭用ATACMS攻擊俄羅斯本土的導彈封印，接著又解除了反步兵地雷的使用封印，在任期還剩兩個月左右的時候對烏克蘭進行了大量支援。美國不斷擴大對烏克蘭的武器支援，是否會對戰況造成變數備受關註。烏克蘭在拜登總統放寬導彈使用限制兩天後的19日，用ATACMS攻擊了俄羅斯本土布良斯克州卡拉切夫。 另外，俄羅斯對美國解除導彈封存壹事，批準了包含放寬核武器使用內容的《核原則》修訂案，並予以應對，警告美國會擴大戰事。俄羅斯外交部長謝爾蓋•拉夫羅夫當天在巴西裏約熱內盧舉行的二十國集團（G20）峰會上就烏克蘭發射ATACMS壹事表示，“將視其為新的戰爭階段，將予以妥善應對。”

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