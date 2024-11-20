美國總統國家安全事務助理提名人：“韓國介入烏克蘭戰爭的可能性……不知道事態會發展到什麽地步”. November. 20, 2024 08:32. by 華盛頓=常駐記者文炳基、里約熱內盧=黃亨準記者 weappon@donga.com、constant@donga.com. 被美國當選總統特朗普提名為下屆總統國家安全事務助理的眾議員邁克爾·沃爾茲（照片）當地時間18日就拜登政府允許烏克蘭使用遠程導彈壹事表示：“這是進壹步提升緊張梯度的措施。韓國現在可以介入（戰爭）了。” 沃爾茲當天在接受福克斯新聞臺采訪時表示：“（對於允許使用遠程導彈）事前沒有接到簡報。不知道事態會發展到什麽地步。”他還說：“朝鮮正在大量提供彈道導彈、炮彈和數萬名士兵。對此，（拜登）政府通過解除（使用導彈的）限制來應對。”他指出：“朝鮮會派出更多兵力，韓國說現在可以介入。” 他在被提名為總統國家安全事務助理後的首播采訪中，將韓國對烏克蘭的武器支援定性為“介入戰爭”，對緊張局勢加劇的可能性提出了擔憂。這是特朗普第二屆政府主要人士首次提及韓國支援烏克蘭戰爭的可能性。特朗普方面當天就拜登政府允許美國支援烏克蘭使用射程約300公裏的ATACMS導彈攻擊俄羅斯本土目標壹事批評說：“這是壹場新的戰爭。” 沃爾茲強調，特朗普為了結束烏克蘭戰爭，將推進外交解決方法。他說：“這壹切都是戰術水平，特朗普正在討論大戰略。如何引導雙方回到談判桌前結束戰爭。” 韓國總統室高層相關人士當地時間18日在舉行二十國集團（G20）峰會的巴西裏約熱內盧當地新聞中心接受記者采訪時表示：“如果俄羅斯和朝鮮無視國際社會的勸告，不在烏克蘭戰爭中停止合作，有必要補充烏克蘭，使其具備自我防禦的能力。北約、美國和韓國今後也應該對這壹問題更加仔細觀察和用心。” 不過，對於向烏克蘭提供武器援助的計劃，他只表示：“應該先聽聽烏克蘭特使團的意見。”該人士還表示：“美方事先通知我方，將擴大（美國已經向烏克蘭提供的）ATACMS的射程，允許其打擊俄羅斯本土。”

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