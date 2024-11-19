在野黨批評法院李在明案判決是“司法殺人”……執政黨：“這是在妖魔化法官”. November. 19, 2024 07:55. by 安圭永記者、李相憲記者 kyu0@donga.com、dapaper@donga.com. 共同民主黨（民主黨）領導層在李在明代表日前在違反公職選舉法壹案的壹審判決中獲罪，該黨在18日舉行的首次最高委員會議上，對法庭進行了猛烈批評，認為“司法殺人”（院內代表朴贊大）、“只有想著殺人才有可能的判決”（最高委員金民錫）。對此，國民力量黨代表韓東勛批評稱：“這是繼妖魔化檢察官之後的妖魔化法官。”民主黨領導層內部也擔心，“25日李在明涉嫌教唆偽證審判等剩余的審判中，稍有不慎就會在輿論戰中處於不利地位”。 朴贊大18日在最高委員會議上表示：“這是司法部在歷史上留下汙點的最糟糕的判決。”金民錫則大聲疾呼道：“接受造假起訴的這種松懈的法理，誰會認為是合理的而不是出於感情用事呢? 難怪有人說這是畢業於首爾法律大學的法官嗎?” 李在明沒有提及審判，而是提到了“金建希特檢法”，對檢察機關和總統室提出了尖銳的批評。他說：“如果檢方不能正常進行，任命特別檢察官來維護被破壞的法律秩序是理所當然的。預計總統將對《特檢法》行使否決權。但這個國家不是總統壹個人的。” 最高委員會的公開發言大部分都是對李在明判決的反對，黨內也出現了需要克制的聲音。民主黨發言人黃靜雅表示，“正在註意”“絕對不會批評司法部”。親李在明派系領頭人鄭成湖議員也說：“部分黨員指責法官等誇張的話有些不合適。” 民主黨在本月25日李在明的教唆偽證壹審宣判前夕表示“明顯無罪”，展開了輿論戰。宣判前後的周末23日和30日，民主黨還將舉行場外集會。 對此，韓東勛表示：“在宣判教唆偽證之前，更加極端地聚集在壹起，進行威脅法官的司法妨礙，是要受到重刑的。”

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