特朗普遇襲時分娩4天後即重返競選團隊的“讓美國再次偉大”年輕支持者. November. 18, 2024 07:52. by 崔智善 aurinko@donga.com. 美國當選總統特朗普突然提拔20多歲的女性卡羅琳·利維特（音，27歲）為白宮發言人。她是美國歷史上最年輕的白宮發言人，被認為是特朗普的又壹破格人事安排。特朗普今年7月遭到企圖暗殺後，利維特在生下第壹個孩子四天後主動重返競選團隊，被認為是特朗普的“忠誠派讓美國再次偉大的年輕支持者”的代表性人物之壹。 特朗普15日通過聲明表示：“卡羅琳是聰明、堅強、非常有能力的溝通者。”利維特在特朗普競選團隊中擔任發言人，以攻擊性地“擁護特朗普”鞏固了在團隊裏的地位。特別是作為“與美國有線電視新聞網（CNN）鬥爭的發言人”而名聲大噪。 CNN今年6月主持特朗普和拜登總統之間的第壹次電視討論，利維特在接受CNN主持人凱西·亨特（音）采訪時主張：“因為CNN主持人對特朗普素有成見，討論不公平。”亨特反駁道：“如果繼續攻擊同事，將不得不中斷采訪。”采訪以尷尬的方式結束。這壹采訪過程在特朗普的支持者內部膾炙人口，成功塑造了“鬥士”的形象。利維特在競選活動期間懷孕，在生下孩子後的第三天，特朗普遭到暗殺，她第二天立即返回競選團隊，表現出了忠誠。 利維特是競選團隊內具有代表性的“讓美國再次偉大”年輕支持者。她在2022年競選新罕布什爾州眾議員時，在競選活動中強烈主張不正當選舉陰謀論，稱“2020年選舉中，特朗普總統被搶走了勝利”。她在大學裏還在學校報紙上刊登的專欄中，擁護特朗普禁止穆斯林入境的政策。她作為壘球選手獲得獎學金，進入新罕布什爾州的聖安塞爾姆大學，大學時期曾在福克斯新聞實習。從2019年開始在特朗普第壹屆政府擔任發言人室發言人助理。 特朗普首屆政府時，提名20年的“宣傳老將”肖恩·斯派塞為白宮發言人。斯派塞因內部權力鬥爭辭職，之後以“偏袒特朗普”新聞發布會聞名的薩拉·赫卡比·桑德斯占據了發言人的位置。

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