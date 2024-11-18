曾表示“考慮訪韓”的習近平邀請尹錫悅“先訪問中國”. November. 18, 2024 07:50. by 利馬（秘魯）=黃亨俊記者、北京=常駐記者 金哲中 constant25@donga.com、tnf@donga.com. 中國國家主席習近平當地時間15日在韓中首腦會談上，邀請尹錫悅總統訪問中國。此前，文在寅總統任期內曾兩次訪華，但習近平主席並未訪韓。因此，雖然輪到習近平主席訪韓，但此次他又邀請韓國領導人先訪華。有分析認為，特朗普二期政府上臺在即，中國在拉攏韓國的同時，也在“馴服”韓國。 為參加亞太經合組織（APEC）峰會訪問秘魯利馬的韓中兩國首腦當天時隔2年再次坐在壹起。會談中，習近平首先邀請尹錫悅訪問中國，接著尹錫悅也向習近平提議訪問韓國。兩位首腦沒有立即回答，只是各自表示“謝謝”。總統室高層相關人士在接受記者采訪時表示：“特別是明年秋天韓國將主辦APEC慶州會議，因此（尹總統）邀請習主席自然而然地訪問韓國。” 在當天的會談中，尹錫悅針對朝鮮和俄羅斯之間的軍事合作表示：“希望中國發揮建設性作用。”不過習近平表示：“希望當事者通過對話和協商和平解決問題。” 習主席當地時間16日在APEC會議演講中表示：“亞太地區合作正處在受單邊主義和保護主義挑戰的歷史十字路口。希望世界各國搭乘中國發展的快車，共同繁榮。”分析認為，這是針對主張“美國優先主義”的美國當選總統特朗普的發言。

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