巴黎聖母院克服火災，時隔5年將於下月“復活”. November. 15, 2024 08:14. by 趙은아 achim@donga.com. “全世界的人都渴望重新回到巴黎聖母院的穹隆（穹•中間又高又長的彎曲的天花板）下面。” 據法國日刊《世界報》報道，巴黎大主教洛朗•烏爾裏希13日（當地時間）在法國巴黎聖母院下屬的文化遺跡Collège des Bernardins（貝納爾丹學院）舉行記者招待會，做出了上述表示。也就是說，巴黎聖母院自2019年4月15日火災發生後，時隔5年多將再次回歸大眾視野。官方重新開館紀念儀式將於下月7日舉行，但普通信徒參與的首次公開彌撒將於下月8日上午舉行。 巴黎聖母院於1163年動工，擁有861年歷史，在18世紀被改造後於19世紀復原，歷經幾個世紀成為法國巴黎天主教的象征。12世紀巴黎市繁榮昌盛，眾多大學入駐後，壹起經歷了以藝術、知識為中心的成長過程。 每年有1300萬人光顧的巴黎聖母院在2019年4月15日維修工程途中發生不明原因的火災，導致高96米的尖塔倒塌，大部分木制屋頂被燒毀。看到當時人類文化遺產虛無地倒塌的情景，巴黎市民們悲痛不已，流下了眼淚。 法國政府似乎是為了安撫悲傷市民的心情，以火災發生5年後重新開館為目標，每天投入500名左右人力進行復原工作。其結果，將於下月7日晚舉行由教區主要人士和法國總統馬克龍等國內外人士參加的紀念儀式。法國日刊《費加羅報》報道說，馬克龍總統根據1905年法制化的世俗主義原則（教會和國家分離），在非大教堂內部的廣場進行簡短的演講後，將出席在內部舉行的重新開館紀念彌撒。 普通信徒參加的大教堂的首次公開彌撒將於下月8日上午舉行。考慮到訪客會蜂擁而至，大教堂決定在下月8日至14日的頭壹周開放至晚上10點。還計劃運營在線預約系統。事前預約從訪問日兩天前開始。團體訪客從明年2月開始可以前往大教堂。 此前，法國文化部長官拉西達•達蒂曾提議從訪客那裏收取入場費，用作遺產保護基金，但教區對此表示反對。教區最終宣布免費入場。杜馬大教堂主任司祭奧利維爾•裏瓦多向當地媒體法國新聞廣播電臺（FranceInfo）解釋說：“我想給所有想要重新發現巴黎聖母院之美及其卓越的復原結果的人們（免費訪問的）機會。”

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