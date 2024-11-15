美國總統選舉暴露出“加州自由派”的沒落. November. 15, 2024 08:13. . 約有3890萬人居住的美國加利福尼亞州去年的名義國內生產總值為3.9萬億美元（約5460萬億韓元），是繼美國、中國、德國、日本之後的世界第五大經濟圈，甚至高於印度、英國和法國。這都是得益於得天獨厚的自然環境、矽谷、好萊塢、斯坦福大學、加州理工大學、加州伯克利和洛杉磯大學等名牌大學。 這樣的加州正因人才流失而飽受煎熬。據“商業內幕”透露，僅在2022、2023年就有69.1萬人離開。特斯拉、甲骨文、惠普、帕蘭蒂爾等響當當的企業也把總部遷至其他州。其原因被認為有治安不好、過度的限制和強迫DEI（多樣性、平衡性、包容性）政策、高稅金和昂貴的生活費等。 很多人提到了2014年通過居民投票通過的“47號法案”。內容是初犯時盜竊950美元以下、單純持有毒品等可視為輕罪。雖然原因是監獄設施不足、州財政惡化等，但從它獲得通過起就有很多人擔心“會助長犯罪”。 此後10年，掠奪和吸毒在州內咨行。只要不出現死傷者，就會被處理為生計型輕罪，處於犯罪者立場則無可顧忌。即使被捕，大多也無需保釋就能很快獲釋。市民的不滿情緒高漲，無法忍受的人離開了加州。 終於有人提出了把47號法案規定為輕罪的犯罪重新歸為重罪的“36號法案”。在本月5日、美國總統選舉的同壹天進行的36號法案居民投票中，以69%的支持率通過。這是居民們對法律不僅沒有嚴懲犯罪反而助長犯罪的現實感到厭惡的嚴厲審判。 從這些結果可以看出，美國進步陣營的總部兼民主黨地盤加利福尼亞州的民心大不如前。在此次選舉中，作為民主黨總統候選人參選的副總統哈里斯的支持率比當選總統特朗普高出20.5個百分點。但在2016年和2020年選舉中，民主黨總統候選人、前國務卿希拉里和拜登分別比特朗普高出30.1個百分點和29.2個百分點。哈里斯在加州出生並長大、壹直在這里從事政治活動，所獲選票卻比不是故鄉、沒有交情的前兩人少得多。 哈里斯在擔任舊金山地方檢察官、加州檢察總長時提到了削減警察預算等。在2020年競選民主黨總統候選人時，她也表示不會起訴大部分非法移民。此次選舉中，雖然考慮到中間派選民，試圖在化石能源等部分政策上“右傾”，但不可否認，從本質上講，她是具有進步傾向的政治家，屬於“加州自由派”。 在此次選舉中，哈里斯在全國得票率和拿到的選舉人票方面都敗給了特朗普。民主黨在參眾兩院、州長選舉中也完敗於共和黨。哈里斯失敗的原因有很多，雖然不全是她的責任，但可以得到壹點啟示。也許“加州自由派”可能在進步傾向較強的部分地區行得通，但在以全國為單位的選舉中，預計相當長時間里將陷入苦戰。

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