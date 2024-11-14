上半年內需企業銷售額時隔4年出現“負增長”，自新冠疫情以來第壹次. November. 14, 2024 08:19. by 朴賢益記者 beepark@donga.com. 今年上半年（1~6月）內需企業的銷售額自2020年新冠病毒（COVID-19）疫情流行以來首次呈現減少趨勢。企業投資也在4年後轉換為減少趨勢，經濟正在迅速冷卻。13日，韓國經濟人協會對814家非金融法人的上半年經營成果進行分析的結果顯示，整體銷售額同比增加了6.7%。但這只是受出口企業銷售額增加（13.6%）的影響，僅從內需企業的銷售額來看，同期減少了1.9%。內需企業指出口額占銷售額比重低於50%的企業。 據統計，內需企業的銷售額中，出口部門增加了3.7%，但內需部門減少了2.4%。銷售額減少的內需企業行業有批發零售業（-6.5%）、電力、煤氣、蒸汽及空氣調節供應業（-5.5%）等。批發零售業的蕭條被解釋為是受到國內消費不振的影響。 另外，內需企業的銷售額減少，費用減少，營業利潤勉強扭虧為盈，呈現出“不景氣型順差”。營業費用與銷售額之間的比重下降到了2020年以來的最低值92.6%。 韓經協分析說，出口企業的業績也是依賴於銷售額第壹的三星電子的“錯覺效果”。如果排除三星電子，出口企業的銷售增長率將從13.6%減少到5.9%。韓經協表示：“今年的銷售額增加，部分原因是前壹年銷售額減少（-7.3%）帶來的基數效應。” 上半年企業投資也比去年同期減少了8.3%，有人擔心經濟整體的增長動力正在萎縮。全體企業的投資增長率在迎來新冠疫情引發經濟危機的2020年也增加了16.9%。這意味著投資比4年前更加萎縮。 韓經協經濟產業本部長李相浩（音）表示：“為了搞活家庭消費和企業投資，現在需要靈活的貨幣政策、擴大投資支援、放寬限制等全方位的經濟復蘇努力。”

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