在野黨將明年政府預備費削減半數2.4萬億韓元. November. 14, 2024 08:19. by 尹明真記者 mjlight@donga.com. 共同民主黨13日在國會企劃財政委員會預算決算小委員會上將明年政府預備費削減了壹半。在同壹天舉行的國土交通委員會上，引發總統夫人金建希壹家特惠爭議的首爾至楊平高速公路預算被全額削減，首爾龍山公園的事業費也減少超過壹半。國民力量黨為抗議在野黨削減預算而退場。 在企劃財政委員會預算小委員會上，共同民主黨將政府之前提出的4.8萬億韓元規模的預備費減少2.4萬億韓元並予以通過。政府以美國總統選舉等國際局勢變化為由，將明年的預備費比今年增加6000億韓元（14.3%）。對此，共同民主黨表示：“考慮到新冠疫情前政府預備費是3萬億韓元，尹錫悅政府上臺後正在過度增加。”共同民主黨企劃財政委員會相關人士解釋說：“將國家緊急資金概念的預備金用於總統巡訪等爭議很大，因此削減勢在必行。” 國民力量黨表示抗議，退場沒有參加表決，原定當天為處理預算案而召開的企劃財政委員會全體會議也未能舉行。據悉，企劃財政部反對削減規模，並表示不同意朝野達成協議的政府增額預算。 在國土委全體會議上，共同民主黨等在野黨在國民力量黨退場的情況下，通過了將政府編制為416.6億韓元的龍山公園建設及減少危害性事業費減少229.08億韓元的修正案。在野黨認為，在從根本上確保龍山兒童庭院的安全性之前，不能提供預算。與首爾至楊平高速公路相關的明年預算62.04億韓元也在全部削減後獲得通過。共同民主黨國土委相關人士解釋說：“關於首爾-楊平高速公路，今年編制的61億韓元預算都沒有使用，沒有必要追加編制。”

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