“特朗普風暴”沖擊韓國經濟……股市下跌，就業也面臨寒流. November. 14, 2024 08:18. by 李東勛記者、世宗=宋惠美記者 dhlee@donga.com、hyemi@donga.com. 對美國當選總統特朗普再次執政的擔憂正在韓國經濟掀起壹場暴風雨。有預測稱，特朗普第二期政府將采取強有力的美國優先主義基調，將對出口依賴度高的韓國經濟造成更大的打擊，韓國金融市場正在掀起巨大的寒流。個體戶景氣等內需停滯，工作崗位情況也大幅惡化。隨著高匯率導致進口物價上漲、利率下調被推遲的可能性增大，甚至出現了新三高（高匯率、高利率、高物價）危機再次襲來的跡象。 13日，KOSPI指數比前壹交易日下跌2.64%，以2417.08點收盤。這是11日以來連續三天呈現出超過1%的暴跌趨勢，刷新了1月17日（2435.90）的年低點。有人悲觀地預測，由於特朗普再次執政，韓國經濟的內需和出口都將變得困難，投資者們正在離開韓國股市。當天，外國投資者僅在KOSPI就拋售7000億韓元以上，助長了股市的下跌。 最近三天內凈拋售額就達1.5萬億韓元。KOSPI大將股三星電子當天也暴跌4%以上，每股5萬韓元線受到威脅。KOSDAQ指數也暴跌2.94%，以689.65點收盤。以收盤價為準，這是自去年1月以後1年零10個月以來的最低水平。匯率也持續上升。當天上午，外匯市場上韓元對美元的匯率壹度上漲到1410.6韓元。下午3點半，以壹周交易收盤價為基準，比前壹日上漲3.1韓元，以1406.6韓元收盤。 就業市場也受到了完全難以復蘇的內需的打擊。據統計廳統計，上個月就業者僅比1年前增加8萬名。去年就業人數每月平均增加超過32萬名，上個月卻降至其四分之壹。由於內需不振，批發零售業就業者在3年3個月以來最大幅度減少，這產生了很大的影響。反映商品消費的指標——零售業連續2年半減少，正在走歷史最長的下坡路。 有人指出，在韓國經濟陷入全面困境的情況下，政府應努力緩解金融市場的不安情緒，穩定投資心理。資本市場研究院研究委員李孝燮（音）表示：“政府有必要迅速制定對策，消除不安感，企業也有必要積極應對變化的經濟環境。”

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