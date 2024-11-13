尹錫悅14日至21日出訪拉美，出席亞太經合組織、二十國集團峰會並訪問秘魯、巴西. November. 13, 2024 08:15. by 申나리 journari@donga.com. 尹錫悅總統為出席亞太經合組織（APEC）和二十國集團（G20）峰會，將從14日到21日先後訪問東道主秘魯和巴西。尹錫悅此次出訪日程中，不僅計劃與美國當選總統特朗普舉行會晤，還計劃在多邊會議期間舉行韓中、韓美日、韓日首腦會談，相關方案正在推進之中。 國家安保室第壹次長金泰孝在12日的通氣會上表示：“這意味著我們的外交地平線與實質性合作將擴大到拉美。最重要的是，我們將強調國際社會有必要就俄羅斯和朝鮮的軍事合作進行聯合。” 尹錫悅計劃在15日上午的亞太經合組織峰會首場會議中表明，作為明年亞太經合組織峰會輪值主席國，大韓民國將帶頭討論營造自由穩定的貿易投資環境。結束亞太經合組織峰會日程後，尹錫悅將從16日下午起正式訪問秘魯，將與秘魯總統博魯阿爾特舉行首腦會談等。尹錫悅之後將出席在巴西裏約熱內盧舉行的二十國集團峰會，並於18日提出韓國政府關於消除饑餓和貧困的具體貢獻方案。 總統室高層人士在接受記者采訪時表示：“韓日會談正在積極協調中，韓中會談也在努力協商中，因此成功的可能性很高。為了以此次多邊會議為契機舉行（韓美日首腦會談），正在積極討論中。”該人士就尹錫悅與特朗普的會晤表示：“存在諸多變數，如有新的變化，我會告訴大家。”對於回國日程，他表示，“即使有0.1%的追加變數，也不能斷言幾天、幾點到達”，暗示根據與特朗普會晤的安排，回國日程會有所不同。

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