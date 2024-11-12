吳尚旭和具本佶缺席，韓國擊劍男子佩劍隊奪得世界杯團體賽冠軍. November. 12, 2024 08:36. by 任寶美 bom@donga.com. 韓國擊劍男子佩劍代表隊即使缺少巴黎奧運會團體賽3連冠的主角吳尚旭（28歲•世界排名第1位）和老將具本佶（35歲•第22位），也是世界最強的選手。 由朴相遠（第23位）、林在潤（以上24歲•第276位）、都憼東（25歲•第76位）、河韓松（31歲•第31位）組成的韓國代表隊，10日（當地時間）在阿爾及利亞奧朗舉行的國際擊劍聯合會（FIE）佩劍世界杯男子團體賽決賽中，以45比35戰勝伊朗隊，獲得了冠軍。巴黎奧運會雙冠王吳尚旭和具本佶為了治療傷病沒有參加本次比賽。 此前在巴黎奧運會上與他們合作拿到金牌的朴相遠和都憼東互相鼓勵說：“即使沒有哥哥們，我們也能戰勝強敵”，從2024~2025賽季首屆世界杯開始，就帶領隊伍獲得了團體賽冠軍。朴相遠繼在國際大賽上獲得個人賽首枚獎牌（銅牌）後，又獲得了團體賽金牌，在壹屆大賽上首次獲得了兩枚獎牌。朴相遠說：“我相信只要和新成員相互信任，最終會取得好成績。相信隊伍，盡全力發揮出每個人的水平是我們‘韓國隊’的優點”，“比起獎牌數，獲得能夠和隊員們壹起享受的（團體賽）獎牌似乎更有價值。” 巴黎奧運會團體賽決賽中作為替補選手出場的都憼東在本次大賽中代替吳尚旭擔任了決定勝負的最後壹名劍客。在巴黎奧運會時，都憼東曾對哥哥們“直言不諱”，但在此次大賽上，每當朴相遠陷入苦戰時，他總說“屏住氣勢不放棄”，為哥哥們註入了力量。 女子佩劍代表隊的全夏榮（23歲•第8位）、崔世彬（24歲•第10位）、徐智研（31歲•第72位）、尹素研（26歲•第87位）也在當天的女子團體賽中獲得了銅牌。

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