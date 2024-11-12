特朗普在與普京通電話時要求“不要擴大烏克蘭戰爭”. November. 12, 2024 08:35. by 趙은아 achim@donga.com. 據《華盛頓郵報》10日報道，美國當選總統特朗普在總統選舉第二天即當地時間7日與俄羅斯總統普京通電話時表示：“不要在烏克蘭擴大戰爭。”特朗普在競選期間強調，“如果就職，將在24小時內結束烏克蘭與俄羅斯之間的戰爭。”有分析認為，特朗普有可能以與普京通電話為契機，正式開始討論結束戰爭問題。 《華盛頓郵報》援引消息人士的話報道說：“特朗普與普京通電話，讓人想起在歐洲有相當（規模）美軍的存在。”《華盛頓郵報》的報道還說，特朗普和普京就恢復歐洲和平問題進行了討論，特朗普為了盡快解決戰爭，對不久後再次進行對話表示關註。 據悉，特朗普在通話中還提到了“領土問題”。他在9月底的壹次遊說中曾表示：“烏克蘭應該稍微放棄（領土）。最糟糕的談判也比現在好。”對此，有分析認為，特朗普提及領土可能包括烏克蘭放棄目前被俄羅斯占領的部分本土。《華爾街日報》6日報道稱，“特朗普的親信們正在討論把烏克蘭加入北約至少推遲20年、在維持現有戰線的情況下建立非軍事區的方案等結束戰爭的構想。” 此外，《紐約時報》10日報道稱，盡管特朗普要求俄羅斯克制擴大戰爭，但俄羅斯為奪回被烏克蘭占領的庫爾斯克州本土，集結了包括朝鮮軍人在內的5萬名兵力。《紐約時報》分析說：“俄羅斯即使不從烏克蘭東部戰線撤走兵力，也可以確保追加兵力，在多個戰線上同時施壓。”美國有線電視新聞網（CNN）也預測，俄羅斯軍隊和朝鮮軍隊將在“數日內”與烏克蘭軍隊正式交戰。

한국어