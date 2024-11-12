“日本防衛預算翻番……韓國也要盡最大努力奮發圖強”. November. 12, 2024 08:34. by 華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 美國當選總統特朗普的親信、下屆國務卿熱門候選人、參議員比爾·哈格蒂（共和黨，田納西州，照片）當地時間10日在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞采訪時表示：“盟國必須奮發有為，必須自己加強（軍事）力量。”他還表示：“日本將把防衛預算從國內生產總值的1%增加到2%。我們應該朝著這個方向發展，韓國也壹樣。”分析認為，這是指韓國應該提高駐韓美軍防衛費分攤額等，擴大軍事貢獻。 哈格蒂就特朗普第壹個任期中提及撤離駐韓美軍壹事表示：“華盛頓精英們不知道商人的談判方式。我們應該壹起討論有什麽選項。”他把駐韓美軍稱為“相當大的投資”，並表示：“韓國是完全發達國家，特朗普討論支援（駐韓美軍）的水平是合適的。” 特朗普在大選遊說中稱韓國為“金錢機器”，聲稱“我們保護韓國，但他們壹分錢也沒掏。”他還表示，韓國需要支付100億美元（約14萬億韓元）的防衛費分攤額。 哈格蒂在特朗普第壹個任期裏曾擔任美國駐日本大使，也曾安排尹錫悅總統與特朗普通話等，被認為是特朗普親信中的代表性知韓派。但是，在特朗普加速組建第二個任期的內閣的情況下，在外交安保領域，美國要求增加盟國分擔費用等美國優先主義似乎也露骨化。

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