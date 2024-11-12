美國優先主義與美國的利益. November. 12, 2024 08:33. . 特朗普當選美國總統。現在有人說韓國出大事兒了。特朗普方面在選舉期間表示，“韓國是金錢機器”“應該大幅提高防衛費分攤額”“如果歐洲、臺灣、韓半島發生戰爭，美國都不能介入。韓國排在後面。”事實上，他對北約也做出了類似的發言，關於烏克蘭戰爭也作出“烏克蘭的情況我不大清楚。無條件地在這種情況下結束戰爭吧！”之類的行為。 可以把特朗普的行為稱為美國優先主義、新孤立主義。但是，沒有必要將他的話理解為回歸19世紀的美國門羅主義。當時美國是新生國家，由從歐洲移民過來的第壹代和第二代居民經營。美國如果介入歐洲戰爭，將會導致美國分裂。雖然現在也存在著這樣的現象，但國家認同感明確的現在和門羅總統時代是不同的。 不管是美國優先還是孤立，這種主張的基礎是美國的利益。過去美國實際上負責北約的防衛、介入世界紛爭，原因也是為了美國的利益。現在提出孤立主義的原因是，相比介入、孤立更能保障美國利益的想法在美國選民中蔓延。但即便如此，世界已經與經濟息息相關。如果因為美國可以用國內的石油補充能源，中東油田全部被破壞，或者韓國和日本卷入戰爭，甚至受到核攻擊成為焦土，美國的利益也會受到嚴重的打擊。 不管特朗普和哈裏斯誰當選，韓國都是有利有弊。如果防衛費負擔增加，就有在其他地方得到利益的機會。責怪刮風就出不了海。不管是逆風還是順風，怎麽利用是我們的責任。

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