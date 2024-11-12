“全球復合危機應對得當”……現在是自吹自擂的時候嗎？. November. 12, 2024 08:32. . 任期過半的韓國政府自我評價稱，在過去的兩年6個月裏，在全球復合危機中穩定地管理了宏觀經濟。列出的核心成果是，上個月消費者物價上漲率僅為1.3%，今年上半年出口同比增加9.1%。政府還強調了歷史最高水平的就業率、家庭負債及國家債務軟著陸等。這與7日尹錫悅總統在對國民談話中表示的“現在經濟正在伸懶腰”壹脈相承。對於因長期的高物價、高利息而疲憊不堪的國民來說，這是莫名其妙的自吹自擂。 從政府自己誇耀的指標來看，也很難看作是實際成果。雖然最近物價上漲勢頭有所減弱，但多年來高物價的沖擊已經累積。出口從去年底開始復蘇，但從7月份起增長勢頭開始放緩。健康財政連續2年出現大規模稅收缺口，動員各種基金拆掉東墻補了西墻。雖然是歷史最高的就業率，但隨著只增加低質量的短期工作崗位，就業質量反而下降。 政府沒有強調的指標更加暗淡。相當於經濟綜合成績表的國民生產總值增加率繼去年1.4%之後，預計今年也將停留在2%出頭，低增長正在固定化。現政府上臺時，韓國綜合股價指數為2600點，但政府的“升值”政策黯然失色，仍然停留在2500點。與經歷高利息時代減少債務的發達國家不同，韓國被歷代最大的家庭負債和政府債務壓得內需無法恢復。 經濟政策運用方式也和成績單壹樣令人失望。雖然高舉了強調市場經濟、結構改革的旗幟，但只是口號響亮，沒有取得成果。房地產政策等沒有壹貫性，隨時被推翻，部門之間出現分歧，反而刺激了房價和家庭負債。政府草率的價格控制和利率介入壹再出現，導致了市場歪曲。雖然經濟烏雲密布，但去年和今年分別只會說“上低下高”和“復蘇跡象”的樂觀論調。 今後也令人擔心。隨著美國當選總統特朗普再次執政，預計韓國的貿易、產業、金融等整個經濟領域都將受到臺風的襲擊。而且，政府提出的指標——出口和物價可能會動搖。政府應該擺脫樂觀論和自吹自擂，冷靜地判斷韓國經濟所處的現實，重新制定任期後半期的經濟戰略。

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