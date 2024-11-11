特朗普在與澤連斯基通話中轉交馬斯克接聽……“最高實權的認證”. November. 11, 2024 08:17. by 金寶拉記者 purple@donga.com. 特斯拉首席執行官馬斯克成為美國當選總統特朗普的核心親信。馬斯克在此次美國總統選舉中壹直積極幫助特朗普進行選舉活動，最近在特朗普與烏克蘭總統澤連斯基、土耳其總統埃爾多安通電話時也陪同在側。企業家陪同當選總統和海外首腦通話實屬罕見。馬斯克將在下屆特朗普政府中行使巨大影響力的預測占了上風。 當地時間8日，美國網絡媒體Axios報道稱，特朗普在澤連斯基打來的25分鐘祝賀當選的電話中，馬斯克也被安排在座。澤連斯基提及從2022年起馬斯克的衛星通信企業“星鏈”的支援後，特朗普表示馬斯克就在身邊。據說，他還立即把聽筒遞給了馬斯克。澤連斯基和馬斯克的通話持續了約7分鐘。 據悉，馬斯克還參與了同壹天特朗普與埃爾多安的通話。《華盛頓郵報》評價說：“馬斯克參與通話，證明了他積累了驚人的政治和經濟權力。這暗示他在特朗普政府中擔任重要工作的意向。” 實際上，有分析稱，馬斯克將對人事及聯邦政府改革產生影響。美國有線電視新聞網（CNN）報道說：“馬斯克還參與了考慮下屆政府人事決定的對話。” 特朗普壹直宣稱，將從9月起成立政府效率委員會，讓馬斯克擔任委員長。據悉，政府效率委員會將負責仔細查看聯邦政府各部門的會計賬簿，削減預算浪費性項目的財政支出，消除不必要的限制。馬斯克10月27日在遊說現場主張：“利用政府效率委員會，至少可以削減2萬億美元預算。”其構想是把2024年寅財政年度聯邦政府支出額（6.75萬億美元）減少三分之壹。 馬斯克在自己的社交媒體X上表示：“並非選舉產生、違憲的聯邦官僚集團現在比總統、議會和司法部門擁有更多的權力。現在應該改變。每周向所有公務員通報成果的電子郵件勢在必行。”

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