如同硬幣正反兩面的虐待兒童和侵犯教權問題. November. 11, 2024 08:15. . 最近通過某電視節目公開了大邱某幼兒園教師毆打和虐待6歲孩子的閉路電視（CCTV）畫面。畫面中，健壯的成年男性教師猛推孩子們，用拳頭毆打孩子心口的樣子足以引起觀眾的公憤。據說，受害兒童回家後也沒能告訴父母老師的暴行。因為加害教師說“老師有攝像機可以看妳們在家說什麽”，不讓父母知道受害事實。 作為有孩子的父母，有每當看到都令人心驚肉跳的新聞。那就是“虐待兒童”事件事故。其中在教育機關，從教師那裏發生的虐待兒童事件，使家長對教權產生不信任感。實際上，以保健福祉部的統計為基準，2022年幼兒園、小學、初中、高中教職員虐待兒童的事例達到了1702件。 但是，教育現場的虐待兒童和侵害教權就好像硬幣的正反面關系。懷疑“我的孩子是不是受到了教師的不正當待遇”的家長中，部分人因不安而越過“界限”，經常進行惡性民怨等。僅從以去年首爾瑞草事件為契機，在韓國社會出現的各種侵害教權事例就可以看出這壹點。 最近，在全北全州市的壹所小學，5年級的2名家長從2022年開始以子女的班主任等為對象，提出了7次刑事訴訟、3次行政訴訟、2次民事訴訟、16件信息公開等請求，這壹事實被曝光後，引起了爭議。據悉，由於家長的惡性民怨，他們子女的班主任足足更換了6次。壹位教育相關人士表示：“這是公共教育史上前所未有的事態。” 其中壹名家長甚至被全羅北道教育監徐巨錫告發。據悉，僅今年就分別給學校打了61次和113次電話的兩位家長主張說：“這不是惡性投訴。這是以家長的身份可以提出的正當要求。” 教師也不再忍耐了。據教育部透露，去年小學、初中、高中教權保護委員會（教保委）的召開件數為5050件，比前壹年足足增加了66%。教保委是保護教權的審議機構。 部分不自覺的教師和家長的行為今天也加重了對彼此的不信任。最近見到的壹位高中教師說：“如果側重於虐待兒童問題，教權就會減弱，如果側重於教權，兒童人權就會受到侵害，這壹點令人苦惱。” 現場教師指出，消除“情緒虐待兒童”和“正當生活指導”之間存在的模糊性是解決方法之壹。法律界人士中也有很多人認為，有必要具體明示《兒童福祉法》第17條明示的“情緒虐待兒童行為”的標準，讓任何人都能明確知道。 每當出現引起社會公憤的虐待兒童及侵犯教權新聞時，政府和國會就會高呼“將加強相關法律”。但是比起嚴厲處罰某人，減少教權和兒童保護之間的差距、尋找適當的均衡點才是解決方案的核心。只有這樣，家長和教師之間的信任才能得到恢復，才能在教室裏實現更好的教育。

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