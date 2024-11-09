特朗普任命懷爾斯為幕僚長……“忠誠派中的忠誠派”. November. 09, 2024 07:56. by 華盛頓=常駐記者文炳基 、黃亨準記者 weappon@donga.com、constant@donga.com. 美國當選總統特朗普當地時間7日任命競選團隊共同選舉對策委員長蘇珊·威爾斯（67歲）為白宮辦公廳主任。特朗普當選兩天後，任命了在“特朗普第二屆政府”中擔任核心角色的幕僚長，明確表示將迅速履行“美國優先主義”公約。美國有線電視新聞網（CNN）等媒體報道說，女性被任命為白宮辦公室主任尚屬首次。 特朗普在當天的聲明中表示：“威爾斯幫助美國取得了歷史上最偉大的政治勝利，在2016年、2020年大選活動中也是不可或缺的存在。她將為讓美國再次偉大而不斷努力。” 懷爾斯是擁有40多年經驗的資深政治顧問，在特朗普因2021年發生的“1月6日沖擊國會事件”等遭到刑事起訴後，事實上擔任特朗普的秘書室長，獲得了信任。據悉，在此次選舉活動中，她還表現出了靈活管理特朗普周邊人士的掌控力。除威爾斯外，特朗普還正式宣布將“忠誠派”部署到政權交接委員會，讓在特朗普第壹屆政府中得到檢驗的人士進入政權交接委員會。 特朗普在同壹天接受NBC的首次采訪時表示，首要課題是“使國境變得強大和堅固，除了大規模驅逐非法移民之外，別無選擇”。他還表示，“雖然尚未與俄羅斯的普京（總統）取得聯系，但我們將通電話”，暗示將就烏克蘭戰爭進行對話。 據悉，尹錫悅總統將以本月中旬的出訪多國為契機訪問美國，推進與當選總統特朗普的會晤。據悉，韓國政府計劃參考特朗普2016年首次當選美國總統9天後前往紐約與安倍晉三舉行首次會晤的事例，做好相關準備。

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